Обнажившаяся Чехова рассказала о сексе в ванной с вином

43-летняя Анфиса Чехова считает себя поэтом и часто выкладывает в своем аккаунте мысли собственного сочинения, которые полны современных словечек и порой даже сленга.
На этот раз темой ее философского полета мыслей стало грехопадение. Эту оригинальную тему она подняла, прикрепив фото, на котором лежит в ванной с пеной с бокалом белого вина в руке.
Анфиса Чехова томно подняла свой взгляд с поволокой и напрягла обнаженные плечи, выставив напоказ ключицы. Едва мокрые волосы ведущей небрежно ниспадали на смуглую кожу, рот был приоткрыт, словно свежий майский бутон.
"В моих глазах Космос, а в твоих Похоть. //И взгляды наши не пересекаются.// Беру тебя за душу, а ты меня под локоть.// И грехопадение случается", – пишет Анфиса Чехова.
Далее шло рассуждение о том, что ее лирический герой до обеда уже успевает налакаться виски и ценит деньги выше чувств.
Провокационный и как всегда откровенный до неприличия пост Анфисы Чеховой вызвал большой отклик у поклонников. Многие обратили внимание не на стихи, а именно на фото, в очередной раз обвинив ведущую в вульгарности и пошлости. Впрочем, кому-то понравилось ее творчество.
Напомним, о личной жизни Анфисы Чеховой официально не известно. Она была единственный раз замужем за актером Гурамом Баблишвили, от которого родила сына Соломона.
Популярные темы форума
Что делать если парень не дает проходу
Абдоминопластика после родов
Что происходит в России?
Парень начал красить ногти
Как отучить сына курить?