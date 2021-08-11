Гуляющая голой Чехова обзавелась подозрительным воздыхателем

В Сторис инстаграм-аккаунта телеведущей разыгрался настоящий сериал. Знаменитость рассказала поклонникам, что получает различные знаки внимания от мужчины, который живет в доме напротив. В течение нескольких дней воздыхатель наблюдал за красоткой со своего балкона, писал свой номер телефона на полотенце, звал к себе и пытался выяснить, в каком номере живет она. Анфиса Чехова предположила, что мужчина заметил, как она гуляла по номеру голой, что и возбудило его огромный интерес.
Телеведущая пыталась беседовать с воздыхателем через балкон, однако из-за гула машин она почти ничего не слышала. Кроме того, Чехова предположила, что подозрительный ухажер не был трезв, так как заметила на его балконе много пустых бутылок. К тому же, речь незнакомца была не совсем внятной – об этом сообщил 5-tv.ru.
По словам Чеховой, "балконный кадреж" длился несколько дней. Мужчина даже обещал подойти к ней на завтраке, но знаменитость сильно сомневалась, что в трезвом виде он на это решится. Потом сериал в Сторис Чеховой и вовсе оборвался, так как она уехала в новое место.
Звезда призналась, что получила от подписчиков множество противоречивых сообщений на счет происходящего. Одни фолловеры считали, что этот мужчина – ее судьба и ей точно стоит пойти на встречу с ним, другие же уверяли, что воздыхатель может быть опасен.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как другой поклонник разоблачил стремительно худеющую Анфису Чехову.
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