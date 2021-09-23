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Шоу-бизнес
Трагедия Фроси Бурлаковой: мужа похоронили отдельно от покончившей с собой звезды "Приходите завтра"

Трагедия Фроси Бурлаковой: мужа похоронили отдельно от покончившей с собой звезды "Приходите завтра"

Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Екатерина Савинова за 43 года успела сыграть в 30 картинах – тут и "Женитьба Бальзаминова", и "Кубанские казаки". Но самая заметная ее работа – Фрося Бурлакова в фильме "Приходите завтра", снятая мужем Евгением Ташковым. Он пережил знаменитую жену на 42 года, но хоронить его решили отдельно...
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Участие Савиновой в "Приходите завтра" было удачей, ведь тогдашний руководитель "Мосфильма" Иван Пырьев запрещал снимать Екатерину кроме как в эпизодах. Якобы молодая актриса публично дала ему пощечину, когда тот сделал ей непристойное предложение. Вот он и мстил.

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Но мало кто знает, что из-за заболевания Екатерины бруцеллезом съемки "Приходите завтра" были прерваны на полгода. Болезнь же эту спровоцировал стакан парного молока с рынка. Из-за осложнений на нервную систему стал разрушаться мозг Екатерина. Она поселилась в больнице, отлучаясь только на съемки. И работала с температурой под 40, пела и танцевала.

Сын Андрей позже рассказывал: "Мама принимала много таблеток несколько раз в день — их горсть не умещалась в ладони". Тяжелая болезнь и депрессия привели к развитию у актрисы шизофрении, она стала слышать голоса, начались провалы в памяти. В 1970 году Савинова уехала в Новосибирск к сестре, думая, что там сможет поправить здоровье. Но облегчения не пришло. И в один из дней она вымыла пол, надела самое нарядное платье, ушла на станцию, где летели поезда, и покончила с собой...

Сыну тогда было всего 13 лет. Понимая, какой это для мальчика удар, отец не показал ему прощальный письмо матери – увидел его Андрей лишь много лет спустя. Екатерина писала, что покончила с собой, чтобы не становиться для мужа с сыном обузой.

Екатерина Савинова упокоилась на Клещихинском кладбище в далеком Новосибирске. А в 2006-м ее прах решили перезахоронить на более престижном участке и установить красивый монумент. Каково же было изумление вдовца и сына, когда после вскрытия могилы оказалось, что тело Екатерины почти не изменилось! Она лежала в гробу, как живая, и даже платок на ее голове, венчик и покрывало были целы.

Криминалисты заявили, что поскольку Савинова принимала сильнодействующие препараты от бруцеллеза, то они "законсервировали" тело на 36 лет. К тому же в момент самоубийства она потеряла много крови.

А вдовцу удалось добиться и отпевания супруги, хотя церковные каноны в отношении самоубийц это запрещают. Но, по словам Ташкова, его жена была тяжело больна и не отдавала отчета поступкам.

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Супруг актрисы Евгений Ташков умер от инсульта 15 февраля 2012 года на 86-м году жизни. Похоронили режиссера почти за 3 тысяч километров от любимой жены – на Троекуровском кладбище Москвы. Рядом – могила умершего четырьмя днями ранее советского, грузинского и российского театрального художника Иосифа Сумбаташвили.

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Кадр из фильма "Приходите завтра..."
23 сентября 2021, 10:24
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