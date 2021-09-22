"Забеременела от мужчины старше": Ума Турман сделала аборт

В Сети идут бурные споры на тему нового закона, который приняли в Техасе. Теперь местным женщинам запрещено делать аборт.

Так, прерывание беременности возможно приблизительно до шестой недели. Позднее у плода уже прослушивается сердцебиение. Событие вызвало невероятное количество самых разных споров. Жители разделились на несколько лагерей, но большинство полагают, что подобные запреты не могу привести ни к чему хорошему. Ума Турман не смогла остаться в стороне. Она прервала молчание.

Долгое время звезда кинокартины "Убить Билла" скрывала тяжелое событие своей юности. Теперь она поняла: больше молчать нельзя. Актриса рассказала, что сделала аборт в 15 лет. Она призналась, что до сих пор нередко думает о том дне и печалится. Однако выбора у нее не было.

В то время знаменитость только начинала свою карьеру. Она была влюблена и "забеременела от мужчины, который был сильно старше". Денег у нее не было, жила она в Европе. Все вещи умещались в один чемодан. Все случилось в Германии. Артистка с ужасом вспоминает свои ощущения.

Ума Турман сообщила, что пережила тогда невероятную физическую и моральную боль. Однако она считает, что заслужила ее. При этом, по словам знаменитости, закон точно заставит женщин страдать, так как у каждого должно быть право выбора, а обстоятельства иногда не позволяют рожать ребенка.

