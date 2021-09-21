"Буду любить": Чехова согласилась принять внебрачных детей бывшего мужа

43-летняя актриса и телеведущая стала очередной гостьей Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В беседе с ведущим женщина вспомнила о своем браке с актером Гурамом Баблишвили. Союз двух творческих личностей продлился несколько лет. В браке Анфиса Чехова родила сына Соломона.
После расставания пара сумела сохранить теплые отношения ради сына. При этом бывший муж звезды недолго был холостяком, а вскоре нашел себе новую избранницу, которая тоже родила ему сына. Чехову это не расстроило, ведь и она сама быстро встретила другого мужчину.
Актриса хорошо относится к семье своего бывшего мужа. Чехова призналась Корчевникову, что новая избранница ее экс-супруга сумела поладить с Соломоном и часто занимается с мальчиком. Анфиса рада тому, что у ее сына появился маленький брат, и будет также рада всем остальным внебрачным детям бывшего, если они вдруг объявятся.
"Я всех их буду любить и принимать," – подчеркнула знаменитость.
Чехова понимает ценность родственных связей, поэтому наличие братьев и сестер у ее сына может ее только обрадовать. Сам же мальчик просит у мамы сестренку и мечтает, чтобы она тоже встретила достойного спутника жизни.
Ранее истощенная Анфиса Чехова рассказала о важных переменах.
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