Бывший муж Анфисы Чеховой рассекретил нового сына

Пара с малышом находится в Грузии. В своем инстаграм-аккаунте артист поведал, что они с возлюбленной назвали сына Персеем. Он опубликовал снимок, на котором позирует с семьей.
Фолловеры порадовались за супругов и пожелали мальчику и его родителям крепкого здоровья. "Красивые, счастливые, молодые. Удачи вам!", "Благополучия, любви, счастья!", – высказались подписчики.
Не прошла мимо публикации бывшего мужа и Анфиса Чехова. Теледива сделала ребенку комплимент в комментариях. "Какой вкусняшка! Сладкий персик", – высказалась она.
Напомним, у теледивы и актера есть общий сын Соломон. Бывшие муж и жена остались после расставания в дружеских отношениях. Примечательно, что у ведущей есть, за что хранить на Гурама Баблишвили обиду. Ранее она рассказывала, что муж ей изменял, будучи в браке.
Сейчас сердце 43-летней звезды официально не занято. Хотя ходят слухи, что у нее есть избранник, которого Анфиса Чехова не спешит показывать публике. Также многие заметили, что в последнее время знаменитость сильно похудела.
Популярные темы форума
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Давайте поиграем
как удержать мужика?
Вино и грудное вскармливание
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
О чем говорят мужчины
Встреча , которая изменила мою жизнь
Скандал футболиста Мамаева Павла