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Шоу-бизнес
Рассказавший о раке Газманов нашел спасение: Очень плохо

Рассказавший о раке Газманов нашел спасение: Очень плохо

Недавно 40-летний Родион Газманов оказался в центре внимания после неприятного заявления. Теперь артист снова заговорил о своих проблемах.
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Музыкант является одним из самых неконфликтных представителей отечественного шоу-бизнеса. Родион практически никогда не участвует в скандалах, ни с кем не ссорится, славится своей искренностью и нежеланием говорить о личных драмах. Однако недавно он удивил всех. Исполнитель согласился принять участие в программе "Фактор страха".

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Поклонники были просто шокированы. Никто не ожидал увидеть Родиона Газманова на съемках шоу такого рода. Видимо, исполнитель решил выйти из зоны комфорта. Так, по правилам передачи, каждый участник должен пройти через крайне неприятное испытание.

Сам исполнитель позднее признался, что более всего боялся, что ему достанется змея, но все завершилось иначе. Ему пришлось долго бежать во рту с живым раком. Однако панцирь животного оказался крайне острым и поранил ротовую полость знаменитости. Исполнитель отметил: он не думал, что будет настолько тяжело.

Публика активно поддержала Родиона Газманова. Поклонники подчеркнули, что он – человек невероятно смелый и терпеливый. Сам артист, видимо, пока решил отдохнуть. Накануне он предоставил пользователям право выбора, а они указывали, какую песню хотят услышать в "историях" личного блога в исполнении любимого певца. В конце вечера артист рассказал, что совсем недавно понял, как помочь себя в момент, "когда очень плохо". Его спасением являются стихи и музыка.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2021, 10:50 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

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