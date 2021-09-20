Известие об исчезновении бывшей Аршавина всполошило россиян

Несколько лет назад Андрей и Алиса Аршавины развелись. У пары осталось трое детей и особняк, из которого мама футболиста выселила свою невестку. Брюнетке сложно далось расставание с футболистом, и на фоне стресса у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.
У модели обострилось аутоимунное заболевание, а позже случился перитонит. Экс-супруга спортсмена уже перенесла несколько операций. В какой-то момент ей даже стало сложно передвигаться самостоятельно.
Аршавина не стала сидеть на месте. Она каждый день занималась своим здоровьем, а также не забывала рассказывать обо всем в своем "Инстаграме" и на ток-шоу, которые она посещала с завидной регуляностью.
Не было бы и дня, чтобы о ней не написали в прессе. Она заявляла, что за 300 или 500 тысяч рублей готова дать комментарий по поводу здоровья. Ее имя было у всех на слуху, а ее несчастье обсуждала вся страна.
Но вот уже месяц Алиса не выходит на связь и не ходит на телепередачи. Также она давно не ведет свой блог в социальных сетях. Поклонники стали переживать за бывшую Аршавина, ведь на сентябрь у нее запланирована еще одна важная операция.
"Никаких комментариев", – все, что услышали журналисты от женщины спустя несколько недель тишины.
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