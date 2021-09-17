Киселева отказались выписывать из больницы: Нужно восстановить органы

В начале сентября Дмитрий Киселев был госпитализирован. Ему поставили диагноз – коронавирусная инфекция. У журналиста было поражено до 50% легких.



Несколько дней назад Дмитрий Константинович рассказал, что ложиться в больницу не хотел. У него была высокая температура. Когда журналисту перестало хватать воздуха, его все-таки увезли в клинику. Постепенно температура знаменитости нормализовалась, а врачи говорили об исключительно позитивном прогнозе.

Однако, несмотря на то, что 67-летний Дмитрий Киселев постепенно идет на поправку, пока говорить о выписке слишком рано. Врачи характеризуют его состояние как "удовлетворительное", но пока у журналиста имеются некоторые трудности с дыханием. Для того, чтобы он смог поехать домой и жить нормальной жизнью, необходимо восстановить органы дыхания. Знаменитости прописали специальную гимнастику.

Больше всего Дмитрия Константиновича беспокоило вовсе не собственное состояние, а тот факт, что он впервые не выйдет в эфир. Вместо журналиста программу временно ведет Игорь Кожевин, его коллега. Видимо, некоторое время ему еще придется поработать за Киселева.

Дмитрий Киселев не теряет позитивный настрой и верит в то, что в скором времени вернется на любимую работу. Напомним, Дмитрий Константинович является одним из самых известных журналистов и ведущих России. Уже 13 лет он занимает пост заместителя генерального директора ВГТРК.

