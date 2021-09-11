Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы

67-летнего телеведущего Дмитрия Киселева сразил коронавирус. Его госпитализировали.

Звезда экрана впервые за десять лет пропустит свою программу "Вести недели" на канале "Россия 1". Дмитрий Киселев выйдет в эфир, но не как ведущий. В рамках передачи выйдет сюжет из красной зоны, где знаменитость поприветствует зрителей из больничной палаты.

В начале недели журналиста положили в одну из московских клиник с высокой температурой и положительным тестом на ковид. Некоторое время назад Дмитрий Киселев сделал прививку от коронавируса и уверен, что благодаря ей его состояние становится лучше с каждым днем.

Ведущий рассказал, что результат ПЦР-теста у него все еще положительный, поэтому он должен оставаться в больнице. При этом он добавил, что поправляется. Кто именно будет вести известную новостную программу, пока займет кресло ведущего на время отсутствия Киселева, пока что неизвестно.

Дмитрий Киселев много лет является журналистом и телеведущим. Также он – генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и заместитель генерального директора ВГТРК.

