Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы

Звезда экрана впервые за десять лет пропустит свою программу "Вести недели" на канале "Россия 1". Дмитрий Киселев выйдет в эфир, но не как ведущий. В рамках передачи выйдет сюжет из красной зоны, где знаменитость поприветствует зрителей из больничной палаты.
В начале недели журналиста положили в одну из московских клиник с высокой температурой и положительным тестом на ковид. Некоторое время назад Дмитрий Киселев сделал прививку от коронавируса и уверен, что благодаря ей его состояние становится лучше с каждым днем.
Ведущий рассказал, что результат ПЦР-теста у него все еще положительный, поэтому он должен оставаться в больнице. При этом он добавил, что поправляется. Кто именно будет вести известную новостную программу, пока займет кресло ведущего на время отсутствия Киселева, пока что неизвестно.
Дмитрий Киселев много лет является журналистом и телеведущим. Также он – генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и заместитель генерального директора ВГТРК.
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