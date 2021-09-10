Оплеванный муж Азизы заговорил о брачном договоре

Супругу певицы Азизы пришлось оправдываться после нападок в свой адрес. Ранее Алессандро Лортэ заподозрили в меркантильности по отношению к звезде.



Мужчина младше артистки на 16 лет. Это обстоятельство и некоторые факты из жизни ресторатора натолкнули россиян на мысли о том, что Алессандро женился на певице Азизе по расчету. После ряда телешоу супруг исполнительницы оказался как оплеванный.

Так, родственники знаменитости плохо восприняли ее нового возлюбленного. Они тоже полагают, что Лортэ охотится за деньгами 57-летней знаменитости. Сама Азиза защищает мужа от нападок и опровергает подобные домыслы. Более того, и даже намерена обвенчаться с избранником.

В свою очередь в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" Алессандро признался, что они с певицей Азизой не заключали брачный договор. Мужчина заявил, что ему ничего не нужно от супруги, поскольку он ее любит.

Супруги готовятся к тому, чтобы стать родителями. Азиза не хочет идти на ЭКО, как собиралась ранее. Теперь она рассматривает возможность взять ребенка из детского дома. Певица заверила, что малыш для нее будет как родной. В свое время вокалистка пережила выкидыш и чуть не скончалась из-за внематочной беременности.

Напомним, певица Азиза вышла впервые замуж в августе этого года. Бракосочетание звезды и итальянского ресторатора произвело на поклонников и коллег артистки эффект разорвавшейся бомбы.

