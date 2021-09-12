Вдова Кобзона оказалась на грани жизни и смерти

Нелли Кобзон уехала в первые холодные дни за границу вместе со своей внучкой. Вдова легендарного певца и Мишель выбрали Грецию, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.
Все прошло не совсем гладко. Отдых чуть не прервал жизнь Нелли Кобзон. Оказалось, что во время морской прогулки она оказалась в воде и чуть не утонула. Видимо, она неосторожно подошла слишком близко к корме и не рассчитала свои силы. К счастью, рядом оказалась внучка, которая и помогла ей выбаться из воды.
"Спасла моя внучка, кстати. Я стала кричать: "Мишель, Мишель!". Она рядом была, но из-за шумевших волн ничего не слышно. И все-таки она услышала", — рассказала любящая бабушка о своей наследнице в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ.
Напомним, что Мишель уже 21 год. Она учится в Оксфорде, но по Россию никогда не забывает. Оказывается, она обожает исполнять песни на русском языке.
"Почти весь мой репертуар — русские песни", — говорит девушка.
Брюнетка всегда старается навестить свою бабушку, как только оказывается в России. Она не забывает про свою родину и корни. Она талантлива и музыкальна, как и Иосиф Кобзон.
Помимо Нелли у пары Кобзон есть еще дети и внуки. Все они, кроме младшего сына, получают образование. Каждый развивается в своем деле.
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