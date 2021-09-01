"Такая мерзкая": народ растоптал припавшую к бутылке известную актрису

Российская кинодива и телеведущая Анна Казючиц вызвала шквал критики. Артистке совсем не рады.

В Сети прогремела новость о том, что известная актриса Анна Казючиц довела соседей скандалами и разборками с мужем в нетрезвом виде. Живущие рядом люди отметили, что звезда припала к бутылке и катится вниз по социальной лестнице. Они рассказали журналистам, что Анна Казючиц не ладит со своим супругом Егором Грамматиковым, запустила деревенский дом и может негативно влиять на маленького сына.

"Дни.ру" поспешили сообщить читателям новость о звезде и поделились уникальными сведениями о ней. На основании комментариев к материалу выяснилось, что имидж актрисы пал ниже плинтуса. Одни совсем забыли про то, кем является Анна Казючиц, а другие и вовсе разнесли ее в пух и прах.

"Такая мерзкая актрисулька. Одно время не вылазила с экрана, снимаясь в российском "мыле". Надоела, как собака. Потом пропала, бухала, скорее всего", — написал анонимный форумчанин про Анну Казючиц.

Один из участников обсуждения решил, что соседи не особо переживают за судьбу звезды и ее семьи, так как не обратились в правоохранительные и контролирующие органы. Известно лишь то, что обитатели деревни, где живет Анна Казючиц, пожаловались журналистам. "Отсюда вывод: бабы языками почесать захотели, соседям свинью подложить и денег срубить!" — написал пользователь Сети.