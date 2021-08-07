"Теперь ее песни на всех радиостанциях": россияне не верят в чудесное выздоровление МакSим

Певица МакSим находилась в коме больше месяца, однако на днях стало известно о резком улучшении ее состояния. Поклонники не верят в волшебное исцеление.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" была госпитализирована в тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию. Артистка была введена в искуственную кому и подключена к аппаратам поддержания жизнедеятельности. Около месяца врачи боролись за ее жизнь. Недавно врачи сообщили, что состояние певицы резко улучшилось: ее вывели из комы, она уже может говорить и даже иногда вставать. Радостную новость опубликовали в официальном паблике МакSим в социальной сети "Вконтакте".

"Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написали в группе.

Однако поклонники поставили хорошую весть под сомнение и даже обвинили представителей певицы в хайпе. Некоторые усомнились в изначальном диагнозе, другие – в правдивости скорого выздоровления. "Написать можно все, а врачи не скажут – им нельзя. Зато теперь ее песни на всех радиостанциях, в клубах, на вечеринках, Крид вон спел", — написали комментаторы.

Напомним, что Егор Крид посвятил МакSим номер на своем концерте. Певец исполнил композицию "Отпускай", видео с выступления опубликовано в его блоге.

Ранее представитель певицы объясняла периодическое пребывание МакSим в сознании. Яна Богушевская отметила, что кома медикаментозная и поэтому врачи сами решают, какое количество препарата вводить. В связи с улучшением состояния, артистку вовсе вывели из искусственного сна.