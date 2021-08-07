Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 7 августа

Поклонники полтора месяца ждали хороших новостей о состоянии Марины Абросимовой и вот, наконец, свершилось. Профессиональная помощь врачей, молитвы миллионов россиян и воля к жизни вляли свое: недавно стало известно, что певица МакSим стала самостоятельно дышать – правда, пока с помощью кислородной маски.
Звезда была в реанимации подключена к аппарату ИВЛ еще 19 июня. Недавно ее самочувствие начало улучшаться, и медики решили отключить ее от него. Представители знаменитости говорят, что она медленно, но уверенно восстанавливается после двусторонней пневмонии.
Исполнительница уже может самостоятельно сидеть, свесив ноги и есть. Ранее она попросила принести ей в клинику мороженое. Однако подобная пища звездной пациентке пока запрещена. Певица МакSим сейчас на специальном больничном питании. Ее организм слишком ослаблен коварной болезнью, и подобные гастрономические излишества ей пока ни к чему.
Ранее появилась информация, что Марина Абросимова пообщалась по видеосвязи с родными и своим концертным директором Маргаритой Соколовой. Представитель вокалистки отмечала, что звезда выглядит неплохо – свежо и молодо. У певицы МакSим боевой настрой, она верит, что после реабилитации сможет вернуться на сцену.
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