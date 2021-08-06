"Унизила и высмеяла": Катина намекнула на предательство Волковой

На ютуб-канале "КУБ" состоялась премьера нового формата – "Интервью с психологом". По задумке авторов, знаменитости будут откровенно общаться со специалистом и открываться с новой стороны. Первой гостьей шоу стала Лена Катина, которая после ухода из t.A.T.u. занимается сольной карьерой.
Отвечая на вопрос психолога о предательстве, певица вспомнила, что в ее жизни было несколько ситуаций, связанных с вероломством близкого человека. Лена рассказала о подруге, которой доверяла личные тайны, но та предала их огласке, чтобы "унизить или высмеять". Артистка уточнила: это было в юном возрасте.
Катина отметила, что с этим человеком очень долго общалась по необходимости. По словам певицы, сейчас она не поддерживает связь с бывшей подругой. "Но я ее простила", – призналась Лена. Она объяснила некрасивые поступки близкого человека его проблемами и комплексами.
Вероятно, так Лена Катина намекнула на предательство Юлии Волковой, с которой с юного возраста дружила и гастролировала по миру. Напомним, группа t.A.T.u. распалась 10 лет назад. После этого было несколько попыток воссоединения коллектива, но тщетных.
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