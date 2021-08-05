"Ну спасибо, муженек!": Галкин прильнул к красавице моложе Пугачевой

Максим Галкин решил разнообразить жизнь с Аллой Пугачевой. Юморист устроил жене сюрприз.

Шутки о браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина не теряют актуальности много лет. 72-летняя певица и 45-летний пародист нисколько не переживают из-за этого, а наоборот смеются вместе с народом. На днях Максим Галкин практически влюбился в "Запорожец" 1964 года выпуска и привел супругу оценить красавицу-машину. Когда Алла Пугачева уселась в салон авто, юморист прильнул к транспортному средству, включил запись видео и спросил у возлюбленной об ощущениях.

"Замечательная. Ретро, моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Ну спасибо, муженек!" — заявила цветущая Примадонна. Максим Галкин нашел, что ответить супруге, чтобы она не сильно расстраивалась. "Ну хорошо, ладно, но автомобиль чуть помоложе даже", — выразился комик. От таких слов Алла Пугачева мгновенно изменилась в лице, слишком уж сильным было ее удивление. Однако настроение певицы осталось приподнятым — она заявила, что любит молодых, и расхохоталась во все горло.

Максим Галкин поделился видео в инстаграм-аккаунте. Ролик не смог оставить его подписчиков равнодушными. Россияне отметили находчивость и чувство юмора Аллы Пугачевой. "Красивая, мудрая женщина!", "Примадонна в отличной форме. Отжигает", " Весело у вас, дорогие", "Потрясающе хороша!", "Иногда прям балдею от вас", — отреагировали пользователи Сети.

