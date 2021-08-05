"Ну спасибо, муженек!": Галкин прильнул к красавице моложе Пугачевой

Шутки о браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина не теряют актуальности много лет. 72-летняя певица и 45-летний пародист нисколько не переживают из-за этого, а наоборот смеются вместе с народом. На днях Максим Галкин практически влюбился в "Запорожец" 1964 года выпуска и привел супругу оценить красавицу-машину. Когда Алла Пугачева уселась в салон авто, юморист прильнул к транспортному средству, включил запись видео и спросил у возлюбленной об ощущениях.
"Замечательная. Ретро, моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Ну спасибо, муженек!" — заявила цветущая Примадонна. Максим Галкин нашел, что ответить супруге, чтобы она не сильно расстраивалась. "Ну хорошо, ладно, но автомобиль чуть помоложе даже", — выразился комик. От таких слов Алла Пугачева мгновенно изменилась в лице, слишком уж сильным было ее удивление. Однако настроение певицы осталось приподнятым — она заявила, что любит молодых, и расхохоталась во все горло.
Максим Галкин поделился видео в инстаграм-аккаунте. Ролик не смог оставить его подписчиков равнодушными. Россияне отметили находчивость и чувство юмора Аллы Пугачевой. "Красивая, мудрая женщина!", "Примадонна в отличной форме. Отжигает", "
Весело у вас, дорогие", "Потрясающе хороша!", "Иногда прям балдею от вас", — отреагировали пользователи Сети.
Популярные темы форума
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство