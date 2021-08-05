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Шоу-бизнес
"Травма на всю жизнь": Мать-одиночка Шарлиз Терон бросилась с детьми с высоты

"Травма на всю жизнь": Мать-одиночка Шарлиз Терон бросилась с детьми с высоты

Голливудская звезда Шарлиз Терон совершила экстремальный поступок вместе с приемными детьми.
прочитано 640 раз

Знаменитая актриса Шарлиз Терон одна воспитывает двоих детей — девочку Августу и Джексона, которого считает дочерью. Обоих наследников артистка усыновила с промежутком в три года. Знаменитости нелегко приходится справляться с семейными обязанностями. Этим летом она заявила в интервью E! Online, что дети не понимают ее и не хотят у нее ничему учиться. Это очень огорчает звезду, так что она утратила надежду стать примером для своих воспитанников. Однако Шарлиз Терон не сдается и уверенно несет на себе крест материнства.

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Недавно звездная дива опубликовала в "Инстаграм" неожиданное видео. Шарлиз Терон вместе с 9-летним Джексоном и 5-летней Августой прыгнула с высокой яхты в море. В момент прыжка экстремалы держались за руки. Это развлечение достаточно рискованное и вряд ли подходит для детей, что как раз и отметили пользователи Сети.


В комментариях начались бурные обсуждения, правильно ли поступила светская львица, решившись броситься с высоты при участии отпрысков. Одни решили, что прыжок удался на славу и понравился Джексону с Августой. А вот другие заняли противоположную позицию, якобы Шарлиз Терон разрушает детскую психику. "Оба ребенка сейчас травмированы на всю жизнь. Это ужасная безответственность и плохое погружение", — выразился один из возмутившихся пользователей Сети.

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Фото: FS / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 13:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды из неблагополучных семей

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