Шарлиз Терон явилась на церемонию Critics' Choice Awards 2020 с голой грудью

Ведущим мероприятия стал актер Тэй Диггз. Лучшим фильмом 2019 года признали "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино. Премию за лучший актерский состав получили Джон Литгоу, Роберт Де Ниро и Аль Пачино, которые снялись в "Ирландце" Мартина Скорсезе.
Весь вечер на Critics’ Choiсe Awards 2020 блистали самые яркие звезды. Светские львицы подготовились на славу. Они щеголяли в роскошных нарядах, притягивая восторженные взгляды мужчин.
Так, в одном из самых запоминающихся образов предстала Шарлиз Терон. Киноактриса появилась на церемонии Critics’ Choiсe Awards 2020 в длинном блестящем платье от Celine, с глубоким вырезом и откровенным декольте. Дополнил образ черный пиджак классического кроя.
Конечно, невозможно было пройти мимо наряда Зендаи, сыгравшей главную роль в сериале "Эйфория". Для выхода в свет знаменитость выбрала комплект от Tom Ford, состоящий из футуристическего топа и юбки в пол. Длинные волосы она заплела в африканские косички.
Упавшая в грязь лицом на "Золотом глобусе" Дженнифер Лопес на этот раз угадала с аутфитом. Обтягивающее длинное платье от Georges Hobeika цвета шампань идеально подчеркивало ее роскошную фигуру.
Одним из самых эффектных стало появление Кейт Бекинсейл. Ее нежное струящееся лилово-розовое платье от Julien Macdonald было по праву признано одним из лучших на премии Critics’ Choiсe Awards 2020.
Николь Кидман в очередной раз пришла в платье-бюстье. На этот раз наряд был от модного дома Armani. Несомненно, он очень выгодно подчеркивал ее худобу.
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