Разжиревшая на отдыхе Кудрявцева вызвала шок

50-летняя теледива решила подшутить над фолловерами в "Инстаграм". Она разместила там снимок, на котором предстала жутко располневшей.
Звезда экрана поэкспериментировать с фильтрами. В итоге из стройной блондинки Лера Кудрявцева превратилась с даму с лишним весом. Рядом с этим фото она поставила и другое – в реальном виде.
"Стало – было!", – подписала знаменитость кадры. Сперва подписчики пришли в шок от увиденного. Но вскоре поняли, что это розыгрыш. Леру Кудрявцеву похвалили за самоиронию. "Хватит жрать!", "Фотошоп", "Чувство юмора шикарное", – высказались россияне.
Отметим, что этот год стал для Леры Кудрявцевой непростым. Ее просто преследовали несчастья. Сначала журналистка перенесла коронавирус, потом повредила копчик. Звезде явно нужна была передышка и заслуженный отдых.
Напомним, младшая дочь Маша появилась на свет у Леры Кудрявцевой, когда ей было 47 лет. Отцом ребенка стал ее супруг-хоккеист. Разница в возрасте у звездной пары 16 лет, но их это не смущает. Также у ведущей есть 31-летний сын Жан от брака с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.
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