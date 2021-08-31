"Такие люди долго не живут": таролог предсказала Моргенштерну страшную судьбу

Все поклонники Моргенштерна с нетерпением ждут его свадьбу с Диларой. Однако, по словам таролога, все не так радостно.

Сегодня состоится свадьба Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной. Торжество обещает быть интересным, дорогим и пафосным. Наверняка многие коллеги артистов придут на этот праздник, а тысячи поклонников будет следить за всем в социальных сетях. Напомним, что предложение сделала Дилара, а не Моргенштерн.

Однако есть и те, кто не верит в крепкий союз рэпера и блогера. Марианна Абравитова – таролог. Она разложила карты прямо во время эфира на канале 5-tv.ru и сделала предположение, что же ждет пару в будущем.

Эксперт уверяет, что брак влюбленных развалится в ближайшее время. Что станет причиной – женщина не уточнила.

Она предполагает, что проблемы могут возникнуть из-за атрибутов, которые наверняка будут украшать свадьбу Моргенштерна и Дилары. Как уже стало известно, будущие молодожены заказали торт весом 666 килограммов.

"Все, что связано с сатанинской атрибутикой – а на этом во многом строится имидж Моргенштерна – никогда не ведет к благу", – переживает за молодых таролог.

Также она четко дала понять, что те, кто будут присутствовать на свадьбе или же просто посмотрят видео или фотографии в социальных сетях, тоже возьмут на себя долю энергетики сатанизма.

Также Марианна рассказала, что самого Моргенштерна ждет страшная судьба и жизнь его закончится трагично.

"Все, что построено на сатанинских штучках, идет против устройства общества. ... Такие люди долго не живут", – подытожила женщина.

Моршгенштерн и Дилара начали встречаться давно, еще до популярности. Ребята утверждают, что безумно любят друг друга и планируют жить долго и счастливо.