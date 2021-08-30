Москва, прощай: Кравец с мужем переезжает жить в Европу

Следящие за социальными сетями Кравец поклонники знают, что сегодня она отдыхает на Крите Именно здесь, согласно легендам и мифам Древней Греции, родились Зевс и Афина, а Гера вышла замуж.
Но, как оказалось, на знаменитый остров Кравец привела не только любовь к яхтам, средиземноморской кухне и теплу. "Мы купили тут, на первой линии моря, большой участок земли и скоро начинаем строить дом, – рассказала Алена "Дни.ру". – Муж, несмотря на мою любовь к Москве, хочет со временем переехать сюда жить. Сейчас ведь все вопросы можно решать удаленно, а там очень комфортные условия для жизни".
Алена говорит, что участок земли обошелся ее супругу примерно в 400 тысяч евро (почти 35 миллионов рублей по курсу ЦБ – Прим. ред.). "Сколько будет стоить дом – пока не знаю, – говорит Кравец. – Но мы уже заказали проект в одном из знаменитых дизайнерских бюро Европы".
Стоит заметить, что это не единственная недвижимость Алены Кравец и ее супруга, которая будет за пределами излюбленной Рублевки. У них уже есть дома в Сочи, в курортной испанской Марбелье.
Но существует еще одна причина, которая влечет Алену в Грецию. "Моя бабушка по папиной линии – гречанка, вероятно, у меня зов крови – улыбается звезда. – А если грянет очередная волна пандемии, которой все пугают, будет, где комфортно сидеть в изоляции".
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