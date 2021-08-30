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Шоу-бизнес
Оставшийся без работы участник "Голоса" и "Евровидения" Бусулис занялся сельским хозяйством

Оставшийся без работы участник "Голоса" и "Евровидения" Бусулис занялся сельским хозяйством

В 2005 году Интарс Бусулис стал обладателем гран-при "Новой волны". А теперь на этот конкурс молодых исполнителей он приехал уже как большая звезда – участник "Евровидения", шоу "Точь-в-точь!", "Голос" и "Три аккорда". Корреспондент "Дни.ру" встретился с популярным латвийским певцом в Сочи.
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"Для приезда в Россию я получил деловую многократную визу на год с формулировкой "культурные связи", – похвастался Интарс. Так что теперь у поклонников будет больше шансов видеть и слышать его в Москве, Питере и других городах.

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Многие коллеги Бусулиса жалуются, что в пандемию не было работы и пришлось распечатывать кубышки. Но Интарса это, к счастью, не коснулось. "Мы же Европа (Латвия вошла в состав Европейского союза в мае 2004 года – Прим. ред.), а тут, если ты исправно платишь налоги, можешь хорошо прожить в трудное время – государство о тебе заботится, – пояснил благодарный Интарс. – У меня, конечно, были неплохие запасы, но и пособия от государства тоже были".

Впрочем, Интарс – человек скромный и непривередливый. "Мне самому мало требуется для жизни, но вот большую семью (у певца 4 детей – Прим. ред.) надо кормить", – признался он.

Заботит же его сейчас больше не финансовое благополучие, а физическая форма. "За время сидения в пандемию дома я набрал немного, – вздыхает артист. – Просто понравилось есть все и не смотреть на то что, что это может быть не очень полезно. Теперь надо лишние пять килограммов согнать".

Рассказал Бусулис и о занятиях во время карантина. "Я живу за городом, поэтому посвятил себя сельскому хозяйству, – улыбается певец. – Кур и коров в нас нет, конечно, но я сам был и садовником, и траву косил".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2021, 08:53
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Гость845280
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Хороший певец Бутулис-удачи!!!!
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