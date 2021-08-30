Оставшийся без работы участник "Голоса" и "Евровидения" Бусулис занялся сельским хозяйством

"Для приезда в Россию я получил деловую многократную визу на год с формулировкой "культурные связи", – похвастался Интарс. Так что теперь у поклонников будет больше шансов видеть и слышать его в Москве, Питере и других городах.
Многие коллеги Бусулиса жалуются, что в пандемию не было работы и пришлось распечатывать кубышки. Но Интарса это, к счастью, не коснулось. "Мы же Европа (Латвия вошла в состав Европейского союза в мае 2004 года – Прим. ред.), а тут, если ты исправно платишь налоги, можешь хорошо прожить в трудное время – государство о тебе заботится, – пояснил благодарный Интарс. – У меня, конечно, были неплохие запасы, но и пособия от государства тоже были".
Впрочем, Интарс – человек скромный и непривередливый. "Мне самому мало требуется для жизни, но вот большую семью (у певца 4 детей – Прим. ред.) надо кормить", – признался он.
Заботит же его сейчас больше не финансовое благополучие, а физическая форма. "За время сидения в пандемию дома я набрал немного, – вздыхает артист. – Просто понравилось есть все и не смотреть на то что, что это может быть не очень полезно. Теперь надо лишние пять килограммов согнать".
Рассказал Бусулис и о занятиях во время карантина. "Я живу за городом, поэтому посвятил себя сельскому хозяйству, – улыбается певец. – Кур и коров в нас нет, конечно, но я сам был и садовником, и траву косил".
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