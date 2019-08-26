"Надо остановиться": Бусулис откровенно о пьянстве

Интарс Бусулис в последнее время заметно похудел, поэтому визуально стал выглядеть моложе 41 года. "Я сегодня вешу 81 килограмм, а еще в ноябре прошлого года весы показывали 93", – поразил признанием Интарс.
"Я питаюсь нормально, правда, уменьшил число сладостей в рационе и почти отказался от алкоголя, хотя последнее далось непросто". – уверяет Бусулис.
В тусовке давно ходили слухи, что Интарс всегда не прочь пропустить стаканчик-другой. "Это в прошлом, – уверяет певец. – Больше года я уже почти не пью спиртное. Я сам себя алкоголиком, конечно, не считал – мне хотелось просто расслабиться. Поэтому после каждого концерта я вливал в себя по 200-300 граммов спиртного как минимум!"
Интарс Бусулис радуется, что не спился. "Мне просто надоело, – объяснил он приход к трезвому образу жизни. – Да и голова начала болеть. Я взял себя в руки и решил, что надо остановиться – ради себя, ради жены, ради детей. Хотелось, чтобы родные видели меня трезвым".
"Сегодня алкоголю я предпочитаю здоровый сон, – улыбается певец. – А если ты бухаешь, то всегда теряешь 4-5 часов из жизни, а в итоге и не высыпаешься, и на лице все сразу отражается. Но я же артист, мне надо хорошо выглядеть. Вот и завязал со спиртным в былых количествах".
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