"Надо остановиться": Бусулис откровенно о пьянстве

В 2005 году Интарс Бусулис стал победителем "Новой Волны" в Юрмале. Теперь этот престижный конкурс проходит в Сочи, а латвийский певец приезжает сюда в качестве большой звезды. На юбилейном вечере композитора Игоря Крутого Интарс представил песню "Как быть". А после выступления встретился с корреспондентом "Дни.ру".

прочитано 401 раз