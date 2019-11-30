"Всю норму успеваем": звезда "Голоса" Бусулис откровенно о сексе с женой

Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис рассказал, что из-за плотного рабочего графика редко видится с женой Ингой. В интервью "Дни.ру" артист признался, что в поездках ему очень не хватает супруги рядом.

После появления на шоу "Голос" Интарс Бусулис стал очень востребован в России. Теперь артист живет буквально на две страны. Из-за насыщенного гастрольного графика избранницу он практически не видит.

"Мы используем каждый миг, когда мы вместе. Тогда всю норму успеваем в эти моменты, которую мы пропустили", – ответил на вопрос о недостатке секса экс-участник "Голоса".

Интарс Бусулис отметил, что жена пробовала выезжать с ним на гастроли. Естественно, вместе с супругой артисту приходилось везти с собой и других домашних. Эта идея в итоге оказалась провальной.

"Если с Ингой, тогда надо еще и детей. А у нас их четверо. Два года назад мы поехали. Тогда еще и родители приехали и родители Инги. Мы взяли большую квартиру и тогда было круто. Но тогда мы поняли, что вместе никуда не надо ехать. Только если на отдых", – сказал Интарс Бусулис "Дни.ру".

Артист отметил, что, во время путешествия с семьей, его голова забита мыслями о комфорте родных, а надо думать еще и о работе. В таких случаях времени на подготовку к выступлению не остается.