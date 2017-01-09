Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры

Ежегодный музыкальный фестиваль Продюсерского центра Григория Лепса "Рождество на Роза Хутор" прошел на олимпийском курорте Сочи уже в третий раз. Два дня здесь пели и плясали все сливки российского шоу-бизнеса. В этом году организаторам фестиваля удалось, казалось бы, невозможное: превзойти по технической оснащенности самый громкий на сегодняшний день музыкальный проект страны – "Евровидение-2009". 22 поворотных экрана, экраны для трансляции концертов и даже настоящий каток – все это изумило и артистов, и зрителей. Егор Крид, Александр Панайотов, Нюша, Emin, Светлана Лобода, Интарс Бусулис, Тимати, MBAND – впервые количество молодежи в праздничной программе было выше числа "ветеранов сцены". Светлана Лобода на творческом вечера композитора и продюсера Константина Меладзе предстала в платье с сумасшедшим разрезом. Полина Гагарина не могла скрыть беременность за широкими платьями. А Григорий Лепс приехал на праздник со старшей дочерью Ингой, которая впервые вышла на большую сцену, да еще и в прямом эфире главного федерального телеканала.

