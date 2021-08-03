Между жизнью и смертью: продюсер Щербинин гибнет от страшной болезни

Экзотическую болезнь сценарист подхватил в Африке. По возвращении домой он обнаружил неприятные симптомы: отсутствие аппетита, тошноту и головную боль.
Продюсеру диагностировали тропическую малярию. Среди симптомов хвори также высокая температура и лихорадка. Отмечается высокая смертность от данного недуга.
Близкий друг Константина Щербинина заявил, что его приятель сейчас находится между жизнью и смертью. Композитор обратился к фолловерам своего инстаграм-аккаунта, призвав молиться о здоровье продюсера, атакованного опасной инфекцией. Андрей Алексин сразу предупредил россиян, что на сей раз речь не идет о коронавирусе.
Известно, что Константин Щербинин обожает лошадей и увлекается активным спортом. Он любит природу и рыбалку. За плечами знаменитого организатора звездных вечеринок восемь (по другим источникам – девять) официальных браков и множество романов.
Константин Щербинин многодетный отец. У него пять детей и два внука.
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