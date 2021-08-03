"Вызывает чувство отторжения": тяжелобольную Алису Аршавину разнесли перед операцией

Ужасная беда экс-супруги известного футболиста всполошила всю страну. Некогда яркую и успешную модель сразило страшное аутоимунное заболевание, которое изо дня в день отравляет женщине жизнь. Тяжелый недуг обрек Алису Аршавину на физическое уродство: звезда осталась практически без носа, у нее разрушаются зубы и выпадают волосы. Помимо этого, страждущая знаменитость нуждается в деньгах, а бывшая свекровь выселяет ее с детьми из дома, так как Андрей Аршавин переписал жилплощадь на свою мать.
На днях бывшая модель заявила в "Инстаграм", что скоро перенесет очередную операцию. Алиса Аршавина поблагодарила подписчиков за поддержку и сообщила, что находит в себе силы выдерживать удары судьбы. "Дни.ру" написали о том, как идут дела у тяжелобольной женщины и узнали, что читатели ее совсем не одобряют.
В комментариях к новости появилось немало жесткой критики. Пользователи Сети отметили, что бывшая жена футболиста сама виновата в своих злоключениях. По их словам, Алиса Аршавина стремится к легкой жизни за счет других и отличается алчностью.
"Деньги на операцию нашлись? Она же на всю страну заявляла, что денег у нее нет. Такое поведение характерно для мошенников-вымогателей, поэтому Алиса вызывает чувство отторжения", — выразился один из анонимных комментаторов.
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