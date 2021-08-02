"Осталось чуть-чуть": тяжелобольная Алиса Аршавина раскрыла детали своего состояния

Уже несколько месяцев журналистка страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания. Из-за него ее внешность оказалась обезображена – женщина практически лишилась носа. Кроме того, у нее выпадают волосы и крошатся зубы, есть и проблемы с суставами.
39-летняя бывшая жена Андрея Аршавина поделилась свежими новостями о своем состоянии в "Инстаграм". Экс-модель сообщила, что скоро ее ждет очередная операция, к которой она сейчас готовится. Знаменитость поблагодарила фолловеров за поддержку и отметила, что держится.
За время лечения Алиса Аршавина подхватила ковид и перитонит. Кроме того, у нее проблемы в отношениях с бывшим супругом. После развода дочь пары Есеня осталась с матерью. Журналистка долго старалась через суд выжать из спортсмена хорошие алименты, но пока сделать этого не смогла.
Еще одним ударом для Алисы Аршавиной стало то, что экс-свекровь, на которую переписал имущество футболист, требует, чтобы бывшая невестка с детьми покинули дом, где они проживали с Андреем Аршавиным. Отметим, что у журналистки есть масса злопыхателей, которые не могут ей простить то, что ради нее спортсмен оставил Юлию Барановскую с тремя наследниками.
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