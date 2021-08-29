Несчастный случай: с голливудским актером случилось страшное

Из-за инцидента артист сильно повредил позвоночник. Он чуть не остался инвалидом. К счастью, врачи спасли звезду Голливуда. О произошедшем Орландо Блум сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
Актер разместил в микроблоге архивное фото 1998 года. На кадре он едет на велосипеде, а его тело стянуто бандажом для поддержки позвоночника.
Орландо Блум заявил, что ежедневно благодарен своему телу за то, что может выходить за рамки обычных возможностей. Он заверил, что теперь у него все хорошо.
Отметим, что многие запомнилась роль Орландо Блума в трилогии режиссера Питера Джексона "Властелин колец" и приквеле "Хоббит". Актер сыграл Леголаса.
Напомним, недавно артист и его возлюбленная певица Кэти Перри стали родителями. У пары появилась на свет дочь. Обычно выходные знаменитость проводит с супругой, но ранее сделал исключение. Орландо Блум вместе с приятелем отправился на живописное озеро. Он удивил поклонников откровенностью, купаясь в водоеме полностью обнаженным. Позже актер выставил фото в своем инстаграм-аккаунте.
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