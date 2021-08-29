Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Воскресенье
29 августа
Лента новостей
17:06
Несчастный случай: с голливудским актером случилось страшное
16:52
Молодую жену Петросяна поздравляют со второй беременностью: Свершилось
16:49
"Тварь, не женщина и пустота в голове": новый поворот в скандале с Кудрявцевой
16:00
Бросивший Пелагею с ребенком хоккеист женился на дочке миллионера
15:51
"Так и на иглу подсесть можно": Собчак подвергла свое здоровье опасному эксперименту
15:29
Экс-участница "ДОМа-2" плюнула в разведенку Бородину
14:50
Всплыли новые детали скандала с наследством покойного Баталова
14:38
"Нас могло быть трое": Манукян намекнул на ребенка от Бузовой
13:34
Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки
13:13
Общественник Муратов о смуте на Украине: Рынок сбыта и сырья
13:04
Новые фото Заворотнюк-старшей в соцсетях ввели россиян в ступор
12:44
"Я была ужасной мамой": брошенной наследнице Даны Борисовой нужна срочная помощь
12:33
Опозоренная Волочкова назвала имя снявшего ее без трусов врага
12:16
Шишкова бросила дочь от Тимати на другую женщину
11:52
"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой
11:37
"Какой-то надрыв": Лазарев не сдержал эмоций на камеру
11:33
Замешанная в секс-скандале Проклова бросилась на защиту Бузовой: Кто дал вам право
11:17
Подхватившая коронавирус жена-миллионерша Шаляпина оказалась на грани
10:48
"Вы просто тварь?": Елизавета Арзамасова влезла в грязный скандал
10:45
"Поперлась за бутылкой": Гузеева рассказала об алкогольной зависимости
10:31
Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины
07:55
"Голяком видят чужие мужики": Джигурда выставил фотографии голой жены
06:02
Брежнева поразила рассказом о борьбе с проблемами со здоровьем
03:59
"После смерти Баскова": Милохин метит на место "натурального блондина"
02:00
К чему снится кот
23:58
Яна Рудковская решила поставить жирную точку: У меня плоская грудь – это сильно!
20:10
"Обдепутатился": политика обезобразила облик Шнурова до неузнаваемости
18:05
Наговорившая на 15 лет тюрьмы Агурбаш рассказала о допросе в полиции
17:58
Россиянам рассказали о способе ежемесячно получать 15 тысяч рублей от государства
17:39
Известный режиссер назвал Кудрявцеву тварью: Пусть оскорбляют своих гомосеков из шоу-бизнеса
17:38
"Стало стыдно за вас": Чумаков взял нагнувшуюся Ковальчук сзади на глазах у всех
17:27
Мошенники отобрали у внука Рязановой последние деньги
17:25
Известный телеведущий раскрыл горькую правду о Заворотнюк: Это все реальность
16:55
В Сеть попали огромные тыквы Юдашкиной
16:30
В Госдуме предложили полностью отказаться от монет в России
15:36
Шантаж и угрозы: обнародованы причины появления срамных кадров с Волочковой
14:49
Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем
14:47
Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам
14:31
"Врачи не справляются": в тревоге за сыновей Кожевникова приняла меры
13:54
На Егора Крида напали во время выступления
13:54
Еле перемещается: певица МакSим проигрывает в борьбе со страшными последствиями болезни
12:59
"Не женился, я слишком старая": отвергнутая молодым актером Тарханова сменила имидж
12:58
Стало известно об уходе Татьяны Навки
12:53
"Я тебя отпускаю": Лазарев бросил Малиновского
12:26
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
12:23
Цискаридзе назло всем надел женское после отдыха в компании молодых красавцев
12:23
"Метлу им": Лукашенко хочет отправить жен белорусских спортсменов на "воспитательные" работы
11:49
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
11:34
Стало известно о состоянии актрисы Максимовой после попытки нападения
10:57
"Весь в маму": Шепелев наконец показал лицо сына от Жанны Фриске
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
Стало известно об уходе Татьяны Навки
"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой
19-летняя внучка Михалкова выросла настоящей красавицей
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Несчастный случай: с голливудским актером случилось страшное

Несчастный случай: с голливудским актером случилось страшное

Орландо Блум рассказал, что случайно выпал с третьего этажа. Он едва не умер и не заработал паралич.
прочитано 130 раз

Из-за инцидента артист сильно повредил позвоночник. Он чуть не остался инвалидом. К счастью, врачи спасли звезду Голливуда. О произошедшем Орландо Блум сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

ПО ТЕМЕ

В чем мать родила: звезда Голливуда купалась голой на глазах у шокированных отдыхающих

Теперь официально: появилась информация о тайной свадьбе Перри и Блума

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Актер разместил в микроблоге архивное фото 1998 года. На кадре он едет на велосипеде, а его тело стянуто бандажом для поддержки позвоночника.

Орландо Блум заявил, что ежедневно благодарен своему телу за то, что может выходить за рамки обычных возможностей. Он заверил, что теперь у него все хорошо.

Отметим, что многие запомнилась роль Орландо Блума в трилогии режиссера Питера Джексона "Властелин колец" и приквеле "Хоббит". Актер сыграл Леголаса.

Напомним, недавно артист и его возлюбленная певица Кэти Перри стали родителями. У пары появилась на свет дочь. Обычно выходные знаменитость проводит с супругой, но ранее сделал исключение. Орландо Блум вместе с приятелем отправился на живописное озеро. Он удивил поклонников откровенностью, купаясь в водоеме полностью обнаженным. Позже актер выставил фото в своем инстаграм-аккаунте.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Орландо Блум. Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
Автор: 29 августа 2021, 17:06 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Миранда Керр покорила Москву

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вы просто тварь?": Елизавета Арзамасова влезла в грязный скандал

Актриса сказала все, что думает
Шоу-бизнес

"Я была ужасной мамой": брошенной наследнице Даны Борисовой нужна срочная помощь

Телеведущая разоткровенничалась
Шоу-бизнес

"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой

Май Абрикосов нелестно высказался о певице
Шоу-бизнес

"Нас могло быть трое": Манукян намекнул на ребенка от Бузовой

Музыкант всполошил фанатов новым треком

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

Здоровье

Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки
Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам
В России 19 509 человек заболели ковидом за сутки
Больше 19,6 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Подмосковье поймали выкравшего из автосалона сейф мужчину
Более пятисот свертков с наркотиками нашли в подмосковном Подольске
В Самарской области по вине пьяного водителя погиб человек
В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+