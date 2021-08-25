"Это настоящий трэш": солистка "Комбинации" публично унизила Соседова

Солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова поссорилась с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

В минувшем телевизионном сезоне Татьяна Иванова принимала участие в шоу "Суперстар. Возвращение" на канале НТВ. В недавнем интервью солистка группы "Комбинация" пожаловалась, что зрители критиковали ее вокал, называли бездарной. По словам артистки, публика не могла объективно оценить ее пение, потому что в шоу звучали только фонограммы.

Также в интервью Иванова вспомнила ссору с одним из членов жюри проекта "Суперстар. Возвращение" – Сергеем Соседовым. Во время съемок солистка "Комбинации" сказала, что он не музыкальный критик, а музыкальный историк. Мол, это не значит, что он может оценивать выступления артистов.

Кстати, Иванова высмеяла вокальные данные Соседова, который в шоу "Суперстар. Возвращение" уверял, что может прекрасно спеть. "Это настоящий трэш", – сказала Татьяна о пении Сергея во время беседы с журналистом.

Напомним, ранее Сергей Соседов нелестно высказался о новых звездах шоу-бизнеса. Музыкальный критик заявил, что многих нынешних знаменитостей нужно "гнать поганой метлой" из индустрии. Также он считает, что некоторые песни Филиппа Киркорова необходимо запретить.