"Это настоящий трэш": солистка "Комбинации" публично унизила Соседова

В минувшем телевизионном сезоне Татьяна Иванова принимала участие в шоу "Суперстар. Возвращение" на канале НТВ. В недавнем интервью солистка группы "Комбинация" пожаловалась, что зрители критиковали ее вокал, называли бездарной. По словам артистки, публика не могла объективно оценить ее пение, потому что в шоу звучали только фонограммы.
Также в интервью Иванова вспомнила ссору с одним из членов жюри проекта "Суперстар. Возвращение" – Сергеем Соседовым. Во время съемок солистка "Комбинации" сказала, что он не музыкальный критик, а музыкальный историк. Мол, это не значит, что он может оценивать выступления артистов.
Кстати, Иванова высмеяла вокальные данные Соседова, который в шоу "Суперстар. Возвращение" уверял, что может прекрасно спеть. "Это настоящий трэш", – сказала Татьяна о пении Сергея во время беседы с журналистом.
Напомним, ранее Сергей Соседов нелестно высказался о новых звездах шоу-бизнеса. Музыкальный критик заявил, что многих нынешних знаменитостей нужно "гнать поганой метлой" из индустрии. Также он считает, что некоторые песни Филиппа Киркорова необходимо запретить.
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