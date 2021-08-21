Очарование женатого мужика: красавец-водитель Кравец прельстил сластолюбивого Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов находится сегодня в Минске на съемках программы "Х-Фактор". Добраться ему туда помогла Алена Кравец – отправила к Сергею на дом свой шикарный белоснежный "Мерседес" с водителем, чтобы довести до вокзала и поддержать. Просто Сережа недавно порвал ахиллово сухожилие – теперь без посторонней помощи ему трудно передвигаться.
Сергей от такого внимания просто растаял. А красавец-водитель, который вызвался еще и вещи донести до вагона, ввел эстета Соседова в состояние ступора.
"Водитель у меня – человек женатый, – рассказала "Дни.ру" Кравец. – Но он потом признался мне, что Сережа на него смотрел с нежностью!"
Соседову идет 54-й год. Водителю Аленушки едва исполнилось 30. Понятно, что на молодого атлетичного красавца критик легко мог запасть. "Но я не беспокоюсь за моральный облик водителя, – улыбается Алена. – Он любит девушек и имеет крепкую семью. Впрочем, могу найти Сереже какого-то богатого мужчину – у меня есть такие красивые знакомые!"
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