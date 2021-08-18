Воры разорили могилу легенды советского кино

На могиле Олега Даля творятся неприятные вещи.

Знаменитый советский актер похоронен на популярном у туристов Ваганьковском кладбище столицы. Его могилу на 12-м участке погоста часто посещают преданные поклонники, заходят и просто гуляющие по кладбищу горожане и гости Москвы. Как выяснилось, не все приходят отдать дань памяти великому артисту – у некоторых посетителей могилы Олега Даля куда более низкие цели.

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Недавно на ограде захоронения появилось рукописное обращение к ворам, разоряющим могилу. Какой-то родственник Даля или просто почитатель его таланта сообщил, что уже написал заявление в полицию на тех, кто крадет цветы с могилы и продает их на рынке. Автор объявления призвал негодяев вспомнить, что актер, которого они обкрадывают, когда-то находился в столь бедственном положении, что его даже не в чем было похоронить – об этом сообщила "ЭГ".

Воровство цветов с мест захоронений является уголовным делом. Если злоумышленников найдут и докажут, что стоимость украденного превышает одну тысячу рублей, то им грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, Олег Даль умер 3 марта 1981 года, находясь в командировке в Киеве. Артист приехал на пробы для новой роли, и у него случился сердечный приступ, который привел к смерти 39-летнего мужчины. По одной из версий, приступ был спровоцирован употребление алкоголя, который тогда был противопоказан "подшитому" артисту. Впрочем, вдова Даля эту версию отрицала.

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