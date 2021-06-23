Поклонница раскрыла тайну исчезновения дневников покойного Олега Даля

Почитательница таланта легендарного Олега Даля рассказала, что уникальные документы оказались в руках чужого человека – некой Ларисы Мезенцевой.

Актер скончался в 39 лет. В мае этого года ему исполнилось бы 80 лет. Став знаменитым, Олег Даль в свое время получил огромную квартиру на Смоленском бульваре Москвы. Вместе с ним жили супруга Елизавета, мать и теща.

После смерти артиста его вдова познакомилась с некоей Ларисой Мезенцевой. Женщина добилась того, чтобы жить вместе с семьей Олега Даля. В итоге Елизавета завещала ей просторную квартиру. И это несмотря на того, что у звезды театра и кино были родственники.

Что касается дневников Олега Даля, то тут все более загадочно. Вдова якобы завещала их Бахрушинскому музею. Но после кончины Елизаветы Даль Лариса Мезенцева оставила их у себя. Примечательно, что эта женщина даже не была лично знакома с актером, но решила, что имеет право владеть его дневниками.

По словам поклонницы актера, пожелавшей остаться инкогнито, Мезенцева не сделала ничего для увековечения памяти Олега Даля. Женщина никого не пускает в квартиру и не дает доступ к архивам артиста. Это не только дневники, но и другие рукописи, и фото.