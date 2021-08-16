"Убери руки!": Азизу прилюдно опустили после загадочного убийства

Автор и исполнитель Игорь Черненков поделился с журналистами воспоминаниями о коллегах. Он признался, что в какой-то момент ему стало искренне жаль Азизу.



В этом году исполнится 30 лет со дня трагической гибели Игоря Талькова. Напомним, музыкант был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Споры о том, кто же виноват в ужасающем событии идут до сих пор. Официально подозреваемых двое: Валерий Шляфман и Игорь Малахов, который на тот момент был возлюбленным певицы, а в 2016 году скончался. С последним у погибшего исполнителя случился публичный конфликт за некоторое время до выстрела.

Несмотря на то, что напрямую мало кто подозревал саму Азизу в убийстве, тень события легла и на нее. Артистка тут же оказалась в центре внимания. Некоторые, как Игорь Черненков, жалели ее, другие же обвиняли во всех грехах и не упускали случая, чтобы унизить знаменитость.

Артист рассказал, что на одном из мероприятий выступали все звезды отечественной эстрады. Азиза хотела развлечь публику, а потому принялась собирать всех участников события в круг. Она подошла к трем крупным мужчинами, которые, как оказалось потом, служили в правоохранительных органах.

Однако дружеский жест певицы был грубо отвергнут. "Убери руки и не подходи", – прикрикнул на Азизу один из них. Игорь Черненков поинтересовался у них, в чем дело. Ему ответили, что все из-за Игорь Талькова. На вопрос о том, знают ли они, кто убил артиста, ему не ответили.

