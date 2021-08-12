Сорняки, одинокий крест, пластиковые цветы: во что превратилась могила Легкоступовой за год

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года.

Год назад внезапная смерть исполнительницы хита "Ягода-малина" до глубины души поразила всех ее поклонников. Жизнь звезды остановилась, когда она только-только обрела семейное счастье. За несколько недель до смерти женщина обвенчалась в Крыму со своим третьим супругом – Юрием Фирсовым. Что происходило далее до сих пор не вполне ясно. Вероятно, уже вернувшись в Москву, молодожены продолжили активно праздновать свадьбу. По официальной версии, певица поскользнулась в ванной и получила опасную травму головы. Супруги не сразу обратились за помощью, а когда Валентину Легкоступову все же доставили в больницу, то спасти ее уже не удалось.

Свое последнее пристанище исполнительница нашла на Троекуровском кладбище в Москве – там была захоронена часть праха покойной. Еще часть, по воле Валентины, развеяли над Черным морем. Накануне годовщины смерти артистки журналисты посетили могилу звезды. "ЭГ" опубликовала снимки, на которых видно, что захоронение выглядит печально. На холмике, украшенном пластиковыми цветами, стоит одинокий крест, земля вокруг заросла сорняками. Из живых цветов на могиле есть только подсолнухи, которые так любила певица при жизни.

Ранее дочь Легкоступовой рассказывала, что памятник на могиле певицы планируют установить ко дню рождения покойной, то есть к 30 декабря. В этот день как раз исполнится год с момента захоронения той части праха, которая была предана земле. Таким образом родные Валентины Легкоступовой исполнят христианский обычай и выждут год.