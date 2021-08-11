"Никакой тайны нет": психолог рассказал об истинных причинах смерти Легкоступовой

Прошел почти год с тех пор, как скончалась Валентина Легкоступова, но ее смерть до сих пор овеяна тайной.

Популярная певица ушла из жизни 14 августа 2020 года. По официальной версии, женщина не оправилась после падения в нетрезвом виде и удара о плитку в ванной. Однако поклонники звезды до сих пор не могут до конца поверить в случившееся. В Сети ходят слухи о некой магии, да и супруг покойной рассказывал будто та неспроста предчувствовала скорый конец. Однако психолог Полина Шаховская-Книна уверена, что в смерти Валентины Легкоступовой ничего мистического нет .

Специалист по поведенческому анализу заявил:

"Никакой загадки и тайны, как это пытались представить зрителям многочисленные ТВ-шоу, в смерти Валентины нет".

Шаховская-Книна провела анализ фото и видео покойной и пришла к выводу, что та была незрелой личностью. Не сумев устроить свою судьбу к 55 годам, певица выскочила замуж за первого встречного и, чтобы не остаться одной, была готова даже выпивать с ним и вообще пойти на все. Фирсову же было удобно рядом с супругой, но никакой неземной любви между ними эксперт не заметил.

В комментарии "Собеседнику" Шаховская-Книна подчеркнула, что человека нелегко убить с помощью магии. Каждый сам вершит свою судьбу, и трагедия, случившаяся с исполнительницей, стала лишь следствием ее собственного поведения.

Кстати, незрелыми личностями, по мнению психолога, оказались все члены семьи Легкоступовой. Никто из родных не смог помочь Валентине, а она сама совершила много необдуманных поступков, без которых могла бы прожить долгую и счастливую жизнь.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что вдовец Валентины Легкоступовой взял вину на себя.