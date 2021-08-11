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Шоу-бизнес
"Никакой тайны нет": психолог рассказал об истинных причинах смерти Легкоступовой

"Никакой тайны нет": психолог рассказал об истинных причинах смерти Легкоступовой

Прошел почти год с тех пор, как скончалась Валентина Легкоступова, но ее смерть до сих пор овеяна тайной.
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Популярная певица ушла из жизни 14 августа 2020 года. По официальной версии, женщина не оправилась после падения в нетрезвом виде и удара о плитку в ванной. Однако поклонники звезды до сих пор не могут до конца поверить в случившееся. В Сети ходят слухи о некой магии, да и супруг покойной рассказывал будто та неспроста предчувствовала скорый конец. Однако психолог Полина Шаховская-Книна уверена, что в смерти Валентины Легкоступовой ничего мистического нет .

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Специалист по поведенческому анализу заявил:

"Никакой загадки и тайны, как это пытались представить зрителям многочисленные ТВ-шоу, в смерти Валентины нет".

Шаховская-Книна провела анализ фото и видео покойной и пришла к выводу, что та была незрелой личностью. Не сумев устроить свою судьбу к 55 годам, певица выскочила замуж за первого встречного и, чтобы не остаться одной, была готова даже выпивать с ним и вообще пойти на все. Фирсову же было удобно рядом с супругой, но никакой неземной любви между ними эксперт не заметил.

В комментарии "Собеседнику" Шаховская-Книна подчеркнула, что человека нелегко убить с помощью магии. Каждый сам вершит свою судьбу, и трагедия, случившаяся с исполнительницей, стала лишь следствием ее собственного поведения.

Кстати, незрелыми личностями, по мнению психолога, оказались все члены семьи Легкоступовой. Никто из родных не смог помочь Валентине, а она сама совершила много необдуманных поступков, без которых могла бы прожить долгую и счастливую жизнь.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что вдовец Валентины Легкоступовой взял вину на себя.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 06:39 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

комментарии

Ответить:

Гость829852
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Наконец- то адекватная оценка произошедшего с В.Легкоступовой. Я обычно скептически отношусь ко всякого рода психологам, тарологам, магам и экстрасенсам. Но выводы этой психологички, мне показались единственно правильными во всей этой истории. Я отношусь к той возрастной категории, когда на небосклоне появилась яркая звездочка- Валентина Легкоступова, и мы самозабвенно танцевали под ее песни. Очень ее любила, до сих пор с тоской и комом в горле переживаю все, что с ней случилось, хоть и прошел год, но ноющее ощущение сожаления и печали, как по близкому человеку, не проходит.
Гость827845
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С Фирсовым она выглядела счастливой!":
она бы выглядела счастливой и с другим мужчиной,который бы повстречался ей на пути и окружил её своим вниманием,не одноразовым,а дал бы ей почувствовать,что с его стороны всё серьёзно,что она любима,необходима,одинокие женщины доверчивы,а Валентина была одинока,а иметь семью,и в 55 хочется,но, вот сразу под венец идти - наверное,не надо было торопиться,но это опять объясняется желанием иметь настоящую семью,а настоящая у нас семья ,это только после регистрации брака.
Анастасия
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Абсолютная правда . Зачем копаться во всей этой истории? Все банально просто. Но как можно было помочь женщине под шестьдесят , чем помочь, и кто должен был ей помочь? И в чем могла выражаться эта помощь? Самостоятельная взрослая женщина. Вряд ли она к кому-то прислушивалась. На свою беду встретила непорядочного разгульного пьяницу. Вместе пили беспробудно, праздновали «счастливый брак». Тормоза отказали. Вот и все. Очень жаль. Такая женщина была милая, но … Каждый человек - хозяин своей жизни.
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