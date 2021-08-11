"Никакой тайны нет": психолог рассказал об истинных причинах смерти Легкоступовой

Популярная певица ушла из жизни 14 августа 2020 года. По официальной версии, женщина не оправилась после падения в нетрезвом виде и удара о плитку в ванной. Однако поклонники звезды до сих пор не могут до конца поверить в случившееся. В Сети ходят слухи о некой магии, да и супруг покойной рассказывал будто та неспроста предчувствовала скорый конец. Однако психолог Полина Шаховская-Книна уверена, что в смерти Валентины Легкоступовой ничего мистического нет .
Специалист по поведенческому анализу заявил:
"Никакой загадки и тайны, как это пытались представить зрителям многочисленные ТВ-шоу, в смерти Валентины нет".
Шаховская-Книна провела анализ фото и видео покойной и пришла к выводу, что та была незрелой личностью. Не сумев устроить свою судьбу к 55 годам, певица выскочила замуж за первого встречного и, чтобы не остаться одной, была готова даже выпивать с ним и вообще пойти на все. Фирсову же было удобно рядом с супругой, но никакой неземной любви между ними эксперт не заметил.
В комментарии "Собеседнику" Шаховская-Книна подчеркнула, что человека нелегко убить с помощью магии. Каждый сам вершит свою судьбу, и трагедия, случившаяся с исполнительницей, стала лишь следствием ее собственного поведения.
Кстати, незрелыми личностями, по мнению психолога, оказались все члены семьи Легкоступовой. Никто из родных не смог помочь Валентине, а она сама совершила много необдуманных поступков, без которых могла бы прожить долгую и счастливую жизнь.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что вдовец Валентины Легкоступовой взял вину на себя.
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