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Шоу-бизнес
Иссохший и голый: появление Малахова ошарашило россиян

Иссохший и голый: появление Малахова ошарашило россиян

Геннадий Малахов уже достаточно давно не работает на телевидении. Однако у него все еще много последователей, которые не перестают следить за его жизнью и деятельностью.
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Бывший ведущий "Первого канала" все еще крайне популярен среди пользователей Сети. Некоторое время назад он завел собственный канал на "Ютубе", где делится своим опытом и дает советы поклонникам. Однако путь Геннадия Петровича начался еще в 2006 году. Тогда он вел программу о здоровье. Все началось с совместной работы с Андреем Малаховым.

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Позднее известного журналиста заменила Елена Проклова. Шоу пользовалось большой популярностью, но уже через четыре года вдруг пропало с экранов. Тогда некоторые издания распространили информацию о том, что Геннадий Малахов не выдержал жизни в таком напряженном графике и якобы оказался на грани нервного срыва.

После увольнения с главного канала страны Геннадий Малахов отправился в Украину, но затем вернулся, чтобы вести передачу с Ангелиной Вовк. Однако и это шоу продержалось в эфире всего лишь два года. Тогда ведущий поехал в родную Ростовскую область и вышел на пенсию. Он рассказывал, что до сих пор периодически получает приглашения с родного телеканала.

Сейчас Геннадий Петрович полон сил. Недавно он устроил голодовку, решив очистить свой организм. Эксперимент продлился 40 дней, после чего ведущий записал ролик, на котором показал, как изменилось его тело. Он сильно исхудал, чем вызвал недоумение со стороны поклонников. На кадрах Малахов спокойно позировал в одних трусах.

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Фото: Андрей Аркуша/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 13:32 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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