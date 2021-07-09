Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Пятница
9 июля
Лента новостей
19:15
Политолог Сатановский обвинил США в убийстве президента Гаити
18:55
Отключили от ЭКМО: МакSим не смогла дышать самостоятельно
18:54
"Большинство жен портят свои отношения": муж Бородиной разоткровенничался перед разводом
18:46
"Проколола губы иглой и выдавила гель": известную телеведущую изуродовал бездарный косметолог
18:36
Под Челябинском пожар перекинулся на крыши домов
18:22
На каком сроке беременным можно прививаться от COVID-19? Ответ Роспотребнадзора
18:16
"Какие у нее ко мне претензии?": директор "Ленкома" взорвался после вопроса о дочери Захарова
18:15
Мамина копия: Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына
18:10
Оголившаяся мать Насти Ивлеевой всполошила россиян
18:04
США поставили Зеленского на место из-за коррупции
17:31
Лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года
17:28
В Симферополе женщину госпитализировали после падения со второго этажа в аэропорту
17:27
"Зачем вы уничтожаете Бузову?": затравленного Кадони заставили оправдываться
17:23
"В глазах потемнело": Бабкиной стало плохо прямо на сцене
16:55
В Анапе на прогулочном судне взорвался газ
16:51
Директор раскрыл пенсию ушедшего на покой Моисеева
16:45
Только родившая избранница Янковского удивила стройностью: Как будто и не было
16:37
"Дай бог вам с Ксенией девочку!": Собчак и Богомолова отправили в роддом
16:13
Мадонна влезла в скандал с недееспособной Бритни Спирс
16:13
"Мы неплохо смотримся вместе": Лорак высказалась о связи с Лазаревым
16:06
"Не жрите его!": ужасающий поступок Голубкиной в день похорон Меньшова ошарашил россиян
16:02
Интимные прикосновения и постельные фото: Асмус выздоравливает в компании нового любовника
15:55
Заявления Лукашенко о "западной угрозе" адресованы России – политолог Шрайбман
15:43
"Прячет джинсы, чтобы не ушел": молодая жена Николаева борется за мужа
15:41
Сраженная страшной болезнью Догилева сделала заявление из больницы
15:33
Тело чемпионки СССР обнаружили в столице: умерла четыре дня назад
15:15
"Богиня": Орбакайте показала свой персик
15:09
Снимала стресс: встреча Арзамасовой с тренером один на один попала на видео
15:06
Блогер Mellstroy избежал тюрьмы после избиения девушки
14:45
"Не узнать Наталью": Королеву обвинили в злоупотреблении фотошопом
14:41
Открестившегося от сына Мамаева публично пристыдили: Мельчают мужики
14:24
"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
14:16
"Протрезвела?": спивающаяся Волочкова продает элитное жилье
14:16
Испуганная коронавирусом и ограничениями Валерия бежит из Москвы: Продадим квартиру
14:10
"Убегала, чтобы не попасть под раздачу": Семенович рассказала о родительских драках
14:06
Звезда "Глухаря" торгует куртками на фоне безденежья
13:38
"Держусь за жизнь": инфицированная ковидом звезда "Мажора" подала весть из реанимации
13:36
Чемпион Европы по карате рассказал о реализации крупных молодежных проектов в области спорта
13:32
В Кремле отреагировали на призыв к вакцинации всего населения России
13:24
Захарова отреагировала на призыв Франции не признавать российские вакцины: Гибрид расизма и неонацизма
13:23
Аналитик CYNIC: власть для Лукашенко дороже семьи и денег
13:20
"Совсем больная": Бузова выставила пятую точку на всеобщее обозрение
13:15
Звезда сериала "Содержанки" об особенном сыне: Не разговаривает, но все понимает
12:47
"Современные тенденции довели": Прилучный шокировал публику изменениями во внешности
12:45
"Больше неинтересно": Элджей впервые подтвердил слухи о разводе с Ивлеевой
12:42
Российская девочка-вундеркинд сдала ЕГЭ в восемь лет
12:30
Горячо: попавший шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
12:30
Сколько продлится аномальная жара в Москве: синоптики дали ответ
12:26
Петренко показал детей Климовой на отдыхе с мачехой
12:20
В России за сутки выявили более 25 тысяч случаев COVID-19
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу
Заявление Лукашенко об ответных мерах на санкции ЕС оценили: Теряет последние остатки политической адекватности
Лукашенко опасается начала войны в Белоруссии: Международной безопасности не существует
Страшно смотреть: обессилевшую Меньшову у гроба отца невозможно узнать
Тихановская о борьбе Лукашенко со СМИ: Режим боится правды
"Не могу сдержать слез": Долина сообщила о тяжелой утрате
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Проколола губы иглой и выдавила гель": известную телеведущую изуродовал бездарный косметолог

"Проколола губы иглой и выдавила гель": известную телеведущую изуродовал бездарный косметолог

Светлана Курицына рассказала, что стала жертвой непрофессионального косметолога.
прочитано 500 раз

Светлана Курицына, более известная телезрителям и пользователям Сети как Света из Иваново, журналист, телеведущая и продюсер. Однако о ней часто говорят не из-за ее творческих данных, а в основном из-за нелепых историй, в которые она постоянно вляпывается.

ПО ТЕМЕ

Джигурда вцепился в грудь Светы из Иванова

Год назад девушка мечтала сменить свой пятый размер груди на скромный третий. Тогда она искала для этого богатого спонсора. Теперь же Света из Иваново решила увеличить губы.

В своем "Инстаграм" Курицына написала, что обратилась в зарекомендованный салон красоты в центре Москвы и отдала за операцию немалые деньги.

Но после процедуры у звезды начались проблемы. Сначала появился отек. Врачи уверяли– это нормально. Спустя время отек и правда исчез, но в губах начали образовываться комки и гематомы.

На днях Курицына решила вновь обратиться к врачам. Приехав на родину в Иваново, Света нашла нового косметолога. Профессионал невооруженным глазом увидела, что эксперт из Москвы вколол ей плохой гель или неправильно сделали процедуру. Специалист проколола ей губы иголкой и выдавила гель.

"Я была в таком шоке: не передавать словами. Едва сознание не потеряла: слезы потекли от страха. Пока она колола губы иголками и выдавливала гель, я рыдала, почти не переставая", – рассказала звезда.

Теперь Светлана Курицына ни ногой в салоны красоты!

Напомним, Светлана Курицына родилась в Ивановской области. Она прославилась после выступления на митинге в поддержку действующей власти. Ее слова о том, что "Мы стали более лучше одеваться, и вообще, не было того, что сейчас", стали хитом "Ютуба". После этого ее пригласили работать на НТВ.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Kozera / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 18:46 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полгода не могла сидеть: пластика ягодиц обернулась для модели мучениями

комментарии

Ответить:

Гость785481
Пожаловаться Ответить
А мозги не успели закачать?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Общество

Захарова отреагировала на призыв Франции не признавать российские вакцины: Гибрид расизма и неонацизма

Дипломат поражена цинизмом

Шоу-бизнес

"Больше неинтересно": Элджей впервые подтвердил слухи о разводе с Ивлеевой

Им стало скучно
Шоу-бизнес

"Современные тенденции довели": Прилучный шокировал публику изменениями во внешности

Актер старается быть в тренде
Шоу-бизнес

Господи, помилуй: могила Меньшова утонула сразу после похорон

Что случилось на кладбище

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+