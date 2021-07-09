"Проколола губы иглой и выдавила гель": известную телеведущую изуродовал бездарный косметолог

Светлана Курицына, более известная телезрителям и пользователям Сети как Света из Иваново, журналист, телеведущая и продюсер. Однако о ней часто говорят не из-за ее творческих данных, а в основном из-за нелепых историй, в которые она постоянно вляпывается.
Год назад девушка мечтала сменить свой пятый размер груди на скромный третий. Тогда она искала для этого богатого спонсора. Теперь же Света из Иваново решила увеличить губы.
В своем "Инстаграм" Курицына написала, что обратилась в зарекомендованный салон красоты в центре Москвы и отдала за операцию немалые деньги.
Но после процедуры у звезды начались проблемы. Сначала появился отек. Врачи уверяли– это нормально. Спустя время отек и правда исчез, но в губах начали образовываться комки и гематомы.
На днях Курицына решила вновь обратиться к врачам. Приехав на родину в Иваново, Света нашла нового косметолога. Профессионал невооруженным глазом увидела, что эксперт из Москвы вколол ей плохой гель или неправильно сделали процедуру. Специалист проколола ей губы иголкой и выдавила гель.
"Я была в таком шоке: не передавать словами. Едва сознание не потеряла: слезы потекли от страха. Пока она колола губы иголками и выдавливала гель, я рыдала, почти не переставая", – рассказала звезда.
Теперь Светлана Курицына ни ногой в салоны красоты!
Напомним, Светлана Курицына родилась в Ивановской области. Она прославилась после выступления на митинге в поддержку действующей власти. Ее слова о том, что "Мы стали более лучше одеваться, и вообще, не было того, что сейчас", стали хитом "Ютуба". После этого ее пригласили работать на НТВ.
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