"Как в первый раз": интим Собчак на камеру произвел фурор

Ксения Собчак редко говорит о своей личной жизни и почти никогда не публикует кадры с супругом. Однако бывают и исключения.

Журналистка часто говорит о том, что просто не видит никакого смысла в распространении такого рода информации и постоянном выкладывании совместных снимков. На вопросы о Константине Богомолове она всегда отвечает крайне тепло, но сухо, придерживаясь правила о том, что счастье любит тишину. Накануне, видимо, знаменитость решила удивить всех.

Ксения Собчак опубликовала достаточно интимный снимок с мужем. На кадре она стоит спиной в расшитом пайетками платье и нежно целует избранника в губы на глазах у публики. Режиссер одет в достаточно строгий классический костюм и смотрит в глаза жене. "Всегда как в первый", – подписала журналистка.

Поклонники бурно отреагировали на появление пары в ленте. Они часто интересуются у Ксении, где же фото с Константином. Периодически из-за редкого появления возлюбленных вместе в Сети даже возникают слухи об их расставании. Однако после каждого светского мероприятия, где они держатся за руки и активно обсуждают что-то свое, вопросов не остается ни у кого.

Фотография Ксении Собчак произвела настоящий фурор. "Романтика! Счастье украшает", "Красивая пара", "Лучшие", "Ох, не ожидала такого! Просто ух как красиво", "Это бомба, Ксения Анатольевна", "Это любовь, приятно смотреть", "Вы просто самые-самые", "Я восхищаюсь", – писали они.

