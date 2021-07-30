Траур в люкс-формате: открытие памятника собачке Кравец превратила в гламурную вечеринку звезд

Алена Кравец готовится устроить пышную вечеринку по случаю установки памятника свой любимой собачке. На церемонию она решила пригласить своих друзей – пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, эксперта тв-шоу Дениса Сорокина, актрису Эвелину Бледанс, звездного дизайнера Анику Керимову и многих других.



"Я присутствовать не смогу, — сообщила Дни.ру Керимова. — Сейчас отдыхаю на Мальдивах, но за Алену переживаю. Она, конечно, очень подавлена случившейся в ее жизни трагедией. Плачет, не переставая. Я уже даже боюсь за нее: если Алена не сможет взять себя в руки, то ей придется обращаться за медицинской помощью. Смерть — это всегда большая трагедия... Неизвестно, как это все скажется потом на здоровье самой Кравец".



Как оказалось, Алена мечтает провести траурное мероприятие в люкс-формате. Керимова рассказала, что Кравец пожелала, чтобы все гости были одеты в одинаковую одежду. Женщины — в черных платьях из шелка, мужчины — в костюмах-тройках. И все — с вышитым изображением любимой собаки на груди.

"Кравец попросила изготовить ей пятьдесят женских платьев и костюмов, — говорит Аника. — Это все обойдется в приличную сумму — не менее пяти миллионов рублей. Но Алена говорит, что ей никаких денег не жалко. Изюминкой станет платье для самой Алены. Оно будет черного цвета, расшитое кристаллами Swarovski. Конечно, с изображением ее любимой собачки Николь. Стоит это платье 700 тысяч. Но для Алены это – несколько раз поесть в ресторане".

