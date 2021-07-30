Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Пятница
30 июля
Лента новостей
13:53
Россиян призвали быть готовыми к эвакуации из Турции
13:44
"Перестал есть и пить": Михайлов отвез угасающего сына в церковь вместо больницы
13:43
Сияющую Каменских заподозрили в беременности: Ждем пол
13:38
Жена Озчивита из "Великолепного века" избавилась от жаждущей с ним встречи Бородиной
13:31
Меладзе отвалил за новое семейное гнездышко сотни миллионов рублей
13:31
СМИ: В России от коронавируса умер двухмесячный младенец
13:26
Российские ученые хотят создать лекарство от псориаза из "кошмара дачников"
12:49
"Много нажито болячек": Лепс откровенно о последствиях разгульного образа жизни
12:46
Тело актера "Марша Турецкого" неделю пролежало в квартире
12:42
Траур в люкс-формате: открытие памятника собачке Кравец превратила в гламурную вечеринку звезд
12:24
Тихановская: Байден обещал давить на Лукашенко
12:24
Напугавшая народ директор МакSим нашла оправдание
12:24
У "Норникеля" снова авария: на руднике погиб рабочий
12:23
В России коронавирус выявили у больше чем 23,5 тысячи человек
11:59
"Господи, снова": Директор тяжелобольной МакSим перепугала россиян
11:58
Звезда "Содержанок" Мишуков о детстве: Генетический страх, что избавятся
11:57
"Все ладони в мозолях": изувеченный Соседов рассказал о дорогостоящем подарке Кравец
11:38
Молодым россиянам хотят запретить посещение ночных клубов
11:35
"Стесняется своего внешнего вида": сраженный инсультом Моисеев боится выйти на публику
11:13
Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 и отменил перчатки
11:03
Лидер НАУ Латушко рассказал о борьбе с Лукашенко: Мы покажем режиму
10:57
Куда смотрит налоговая? Лазарев попал в скандал из-за билетов на концерт по 90 тысяч
10:56
Сериал "Патриот" возвращается на экраны со вторым сезоном
10:48
"Вторая дочка": отец покойной Фриске ошарашил новостью о родстве с Орловой
10:43
"Все разбежались": Волочкова в расстегнутых шортах напугала народ
10:12
Всплыли факты о голодном детстве Кабаевой
10:03
Вышвырнутый с телевидения Газманов отправился за помощью к влиятельной Пугачевой
09:39
Политолог Поротников: Новым президентом Белоруссии будет человек Лукашенко
09:37
"Ух ты": 52-летняя Бондарчук взбудоражила народ торчащими сосками
09:36
"Делает из людей идиотов": Кадони плюнул в предательницу Бузову
09:02
Аналитик Поротников назвал сроки объявления нового президента Белоруссии: Дембель Лукашенко пошел на минус
08:55
"Оль, тебе чего надо?": жалующуюся на Шепелева Орлову жестко приложили
08:55
"Сослать на необитаемый остров, уничтожить": разочарованная Бледанс о детях с особенностями развития
06:05
Им это нравится: зачем Джоли и Питт спускают миллионы на встречи в суде
04:06
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
04:03
К чему снится девочка
02:03
Довели: Принц Гарри обматерил брата из-за Меган Маркл
00:10
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 30 июля
21:59
Разведенку Асмус увидели в компании копии Харламова на Шри-Ланке: Как все может поменяться
21:54
"Я вокруг нее и так, и сяк": молодая особь воротит нос от Мити Фомина
21:48
"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы
21:28
Происходит зачистка силовиков: Зеленский готовится к массовым протестам на Украине
20:59
Оскорбившей чувства ветеранов Ахеджаковой заинтересовались в СК
20:37
В Новосибирске беременная женщина избила подростков железным прутом
20:06
"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники
20:00
В Подмосковье поймали подозреваемых в серии автомобильных краж
19:41
В Подмосковье корова напала на ребенка
19:24
Лолита воссоединилась с родным человеком: Ребеночек подрос за два года
19:18
Медведь растерзал туриста из Москвы в нацпарке Ергаки под Красноярском
18:56
Бородина дала под дых предательнице Бузовой: Не дам из подруги делать врушку!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ
Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном
"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки
Произошла утечка: названо настоящее имя матери ребенка Лукашенко
Каждый занимается своим: почему бросивший жену Матвеев и не умеющая готовить Боярская живут как соседи
"Вера, остановись!": Брежнева крупно сняла свою виляющую промежность
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Траур в люкс-формате: открытие памятника собачке Кравец превратила в гламурную вечеринку звезд

Траур в люкс-формате: открытие памятника собачке Кравец превратила в гламурную вечеринку звезд

Алена Кравец готовится устроить пышную вечеринку по случаю установки памятника свой любимой собачке. На церемонию она решила пригласить своих друзей – пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, эксперта тв-шоу Дениса Сорокина, актрису Эвелину Бледанс, звездного дизайнера Анику Керимову и многих других.
прочитано 482 раза

"Я присутствовать не смогу, — сообщила Дни.ру Керимова. — Сейчас отдыхаю на Мальдивах, но за Алену переживаю. Она, конечно, очень подавлена случившейся в ее жизни трагедией. Плачет, не переставая. Я уже даже боюсь за нее: если Алена не сможет взять себя в руки, то ей придется обращаться за медицинской помощью. Смерть — это всегда большая трагедия... Неизвестно, как это все скажется потом на здоровье самой Кравец".

ПО ТЕМЕ

"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки

Как оказалось, Алена мечтает провести траурное мероприятие в люкс-формате. Керимова рассказала, что Кравец пожелала, чтобы все гости были одеты в одинаковую одежду. Женщины — в черных платьях из шелка, мужчины — в костюмах-тройках. И все — с вышитым изображением любимой собаки на груди.

"Кравец попросила изготовить ей пятьдесят женских платьев и костюмов, — говорит Аника. — Это все обойдется в приличную сумму — не менее пяти миллионов рублей. Но Алена говорит, что ей никаких денег не жалко. Изюминкой станет платье для самой Алены. Оно будет черного цвета, расшитое кристаллами Swarovski. Конечно, с изображением ее любимой собачки Николь. Стоит это платье 700 тысяч. Но для Алены это – несколько раз поесть в ресторане".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: пресс-служба
Автор: 30 июля 2021, 12:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лохматые подруги знаменитостей

комментарии

Ответить:

Елена
Пожаловаться Ответить
Верх цинизма! Просто моральные уроды!!!
128765
Пожаловаться Ответить
<цензура>, пир <цензура>, дети умирают от рака, а эти мрази беснуются, не знают куда вбухать свои миллионы, и ничего их не берет
Гость810486
Пожаловаться Ответить
Опять про эту безмозглую курицу прямо с утра.Дурой родилась,дурой и осталась.Пустышка блевотная.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Недвижимость

Меладзе отвалил за новое семейное гнездышко сотни миллионов рублей

Певец с женой и детьми живет в роскошном особняке
Шоу-бизнес

Сияющую Каменских заподозрили в беременности: Ждем пол

Поклонники потребовали деталей
Шоу-бизнес

"Все ладони в мозолях": изувеченный Соседов рассказал о дорогостоящем подарке Кравец

Она хотела помочь
Шоу-бизнес

Куда смотрит налоговая? Лазарев попал в скандал из-за билетов на концерт по 90 тысяч

Нужно проверить источник доходов

Гороскоп

Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+