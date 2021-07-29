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Шоу-бизнес
В загадочной смерти танцора Александра Годунова нашли много нестыковок

В загадочной смерти танцора Александра Годунова нашли много нестыковок

Звезда отечественного балета Александр Годунов прожил насыщенную, интересную, блистательную жизнь. Однако он очень быстро покинул этот свет. Танцора не стало, когда ему было всего 45 лет.
прочитано 569 раз

Александр Годунов окончил Рижское хореографическое училище. В 21 год он уже стал признанной звездой советского балета. Красота, стать, слава, молодость – казалось, что этого высокого блондина ждет долгая профессиональная жизнь. Но судьба распорядилась иначе.

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В 1979 году Александр Годунов переехал в США. О причинах, побудивших танцора это сделать, эксперты спорят уже долгие годы. Поговаривают, что его спровоцировали, и данное серьезное решение было спонтанным.

Оно до сих пор многим кажется странным, ведь в СССР у звезды балета была любимая женщина – коллега Людмила Власова. Он не собирался бросать ни ее, ни Родину. Судя по всему, Александр Годунов позже пожалел о сделанном выборе.

После переезда советский танцор стал трудиться сначала по профессии, а затем – в Голливуде, снимаясь в кино. В последние годы рядом с ним были только пресс-секретарь Эвелин Шрайвер и его менеджер Арлин Медан, занимавшаяся финансовыми делами артиста. Говорят, танцор страдал от алкогольной зависимости. В 1995 году его нашли мертвым в квартире среди пустых бутылок.

Тогда многие посчитали, что знаменитость погубили одиночество, спиртное и поражения печени. Однако в данной истории слишком много нестыковок. Тело звезды нашла медсестра. Но он был здоров. Насчет алкоголизма тоже все спорно. Вдова и товарищи артиста рассказывали, что он мог много впить, но не больше других, а запоев у него не было.

После загадочной смерти тело танцора было кремировано. Прах должен был быть разделен, часть развеяна, а часть передана родным. Им же было завещано все имущество. Но спустя два года после гибели семья Александра Годунова получила лишь 600 долларов. Остальное в качестве гонорара за многолетнюю работу забрала госпожа Медан. Прах звезды она развеяла над Тихим океаном.

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Фото: Коньков Александр/ Фотохроника ТА
Автор: 29 июля 2021, 12:24 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем занимался известный ведущий перед загадочной смертью

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