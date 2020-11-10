Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Вторник
10 ноября
Лента новостей
12:31
"Под особым контролем": Ефремов отметил свой первый день рождения в тюрьме
12:25
Американский активист: Избирательная система США служит интересам богатых и влиятельных
12:24
Новый антирекорд: в России от коронавируса впервые умер пациент младше 37 лет
12:16
Польских рассказала о самом важном мужчине в жизни: Все время с ним
12:06
Как Дзюба: Лазарев без трусов пошалил пошалил перед камерой
12:02
Протестующие армяне захватили и обчистили резиденцию премьер-министра
12:01
Загадочная смерть мужа и огромное наследство: что стало с исчезнувшей звездой "Места встречи изменить нельзя"
11:47
Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике
11:46
Дегтярев рассказал о ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае
11:27
Иди в руку: сеть секс-шопов готовит к продаже фаллоимитаторы "Артем" по слепку с Дзюбы
11:24
Усы щеточкой: красавчик Максим Матвеев стал копией звезды прошлого
11:24
Боевые действия в Карабахе не остановились несмотря на соглашение
11:13
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 20,9 тысячи
10:53
Почему опасно защищать смартфон отпечатками пальцев
10:53
В деле о покушении на Киркорова произошел неожиданный поворот
10:28
Житель Алтая избил бывшую жену топором за попытку уйти от него
10:20
На сайте Роскосмоса появился раздел с песнями Рогозина
10:15
Медик рассказал о поведении коронавируса в 2021 году: Будет более агрессивным
10:09
"Мы уже мертвые": Дрожжина и Цивин ждут "публичной казни"
10:01
Большое горе: могила Жванецкого утонула сразу после похорон
09:47
Названы самые опасные участки на дорогах зимой
09:27
Найден сливший в Сеть интимное видео Дзюбы источник
08:46
Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"
08:43
Принуждение к миру: Путин одним документом прекратил войну в Карабахе
08:05
"Футболисты в раздевалках часто ублажают друг друга": Кравец оценила орган Дзюбы
06:02
"Очень похожи с Успенской": дочь Гузеевой затравили за несуразный наряд
04:00
Дочь раскрыла комплексы Долиной
02:01
Рапунцель из "Дома-2" бросила парня после измен и публикаций интимного видео
23:58
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 ноября 2020 года
23:08
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
22:39
В Москве мигрант избил врача коронавирусной бригады
22:31
Из подмосковного леса вынесли мужчину с поврежденной ногой
22:00
"Была семья, но все было другим": экс-супруга Меладзе с трудом пережила развод
21:33
"Не все воспользовались полномочиями": Мишустин разочарован ситуацией с коронавирусом в регионах
20:57
"Позавидуйте Артему": Волочкова встала грудью за опозорившегося Дзюбу
20:45
Азербайджан признал атаку на российский вертолет
20:39
Повереннова прилюдно оголилась и теперь опасается за свою безопасность
20:34
В России возбудили дело о геноциде
20:10
Теперь он никто: королевская семья дерзко указала место переехавшего в США принца Гарри
19:56
"Дни.ру" дарят билеты: спектакль "Лебединое озеро"
19:45
Считает себя графом: Дибров показал особняк с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном
19:38
В Армении сбили российский военный вертолет
19:19
Названо имя погибшей в авиакатастрофе вместе с партнером Кудрявцевой
19:18
Умер заслуженный артист России
18:57
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
18:40
"Завидуют": Стоцкая ответила на вопрос об измене мужу с молодым красавчиком
18:39
Власти заговорили о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
18:37
Галина Польских о любви к великим мужчинам: Отказала Ефремову!
18:31
Владимир Зеленский заболел коронавирусом
18:21
Марк Богатырев из "Кухни" сыграл свадьбу с Татьяной Арнтгольц
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Моя Дуня Кулакова: удовлетворяющий себя Дзюба переплюнул Панина
Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет
Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению
Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии
На могиле чистокровного еврея Жванецкого поставили православный крест
Кто подставил Дзюбу с утечкой похабного видео
Сериалы
Загадочная смерть мужа и огромное наследство: что стало с исчезнувшей звездой

Загадочная смерть мужа и огромное наследство: что стало с исчезнувшей звездой "Места встречи изменить нельзя"

Наталья Петрова. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979)
Наталия Петрова стала знаменитой после выхода культового многосерийного фильма "Место встречи изменить нельзя". После замужества артистка навсегда пропала с экранов.
прочитано 296 раз

Наталия Петрова родилась в Харькове 18 октября 1945 года. Актерской профессии девушка не училась. Она окончила Московский институт иностранных языков. Некоторое время красавица работала моделью. Наталия представляла на подиуме продукцию компании "Союзпушнина".

ПО ТЕМЕ

Стало известно о шокирующем инциденте на похоронах дочери Конкина

В деле странной гибели дочери актера Конкина возник новый фигурант

В начале 70-х Наталию Петрову заметил режиссер Александр Птушко. Кинематографист доверил девушке без профильного образование главную роль в экранизации поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Интересно, что изначально играть Людмилу должна была другая актриса. Когда Птушко увидел в массовке невообразимо привлекательную Петрову, он быстро организовал замену уже утвержденной артистки.

В 1979 году Наталия получила эпизодическую роль в телесериале "Место встречи изменить нельзя". Актриса появилась на экране в образе официантки Марианны. Ходят слухи, что в многосерийную картину Наталию Петрову привел Владимир Высоцкий. Якобы бард лично уговаривал девушку сыграть.

На пике популярности знаменитость вышла замуж за выходца из Ирана Бабека Серуша. Мужчина разбогател очень рано и жил в роскоши. До сих пор не ясно, чем именно он зарабатывал. Ходят слухи, что Серуш занимался торговлей и был связан с КГБ. Бабек был очень популярен в светском обществе, был знаком со многими советскими звездами. Именно муж познакомил Петрову с Высоцким.

Наталия Петрова и Бабек Серуш обзавелись детьми и постоянно путешествовали по миру. В 1992 году семейному счастью актрисы пришел конец – Серуш умер. Поговаривали, что бизнесмена отравили. Интересно, что артистка сплетни об убийстве супруга отрицает. По словам звезды кино, ее избранник скончался от осложнений вызванных менингитом.

Актриса унаследовала баснословные богатства супруга. Наталия Петрова занялась бизнесом. В Москве она открыла сеть элитных косметических салонов. Также Петрова является владелицей нескольких ювелирных магазинов. Звезда сериала "Место встречи изменить нельзя" живет в Швейцарии, иногда приезжает в Москву.

Автор: 10 ноября 2020, 12:01

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Принуждение к миру: Путин одним документом прекратил войну в Карабахе
Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными
Политолог оценил ситуацию в Белоруссии: Новые взрывы неизбежны
Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет

Шоу-бизнес

Как Дзюба: Лазарев без трусов пошалил пошалил перед камерой
Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике
Иди в руку: сеть секс-шопов готовит к продаже фаллоимитаторы "Артем" по слепку с Дзюбы
В деле о покушении на Киркорова произошел неожиданный поворот

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Польских рассказала о самом важном мужчине в жизни: Все время с ним

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Большое горе: могила Жванецкого утонула сразу после похорон

Что случилось с захоронением
Шоу-бизнес

В деле о покушении на Киркорова произошел неожиданный поворот

Раскрыты новые данные громкого инцидента
Шоу-бизнес

Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"

Продюсер уверен, что певице не место в программе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе
Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+