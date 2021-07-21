Побывавшая в психушке Стриженова заявила о нежелании жить

Внучка советского актера Олега Стриженова Александра известна своим тяжелым детством и скандальной юностью. В семье были сложные отношения. В 13-летнем возрасте Александра оказалась в психушке после очередного скандала с матерью, актрисой Натальей Стриженовой.
Сейчас Саша Стриженова позиционирует себя в "Инстаграм" как "живая провокация" и ведет себя под стать этому кредо. Она не общается с родственниками и делает одиозные выходки. На днях она заявила, что вообще не хочет жить. Фанаты перепугались.
"Я не хочу жить. Вообще", — написала 34-летняя Стриженова, не объяснив ничего.
Подписчики Саши Стриженовой предположили, что такое упадническое настроение связано с ее расставанием с супругом Артуром, но некоторые все же решили, что у девушки не все в порядке с головой.
Напомним, в прошлом году Саша Стриженова вышла замуж, но неделю назад объявила о разводе. Она заявила, что одной ей лучше. Также она сообщила, что устала от постоянных разборок. Впрочем, это далеко не первая беда на веку Саши Стриженовой.
Ранее она объявила, что у ее деда, актера Олега Стриженова, есть внебрачная дочь. При этом девушка якобы не собирается воссоединяться со своими родственниками. Это потрясло Сашу и ее подписчиков.
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