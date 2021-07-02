"Это означает смерть": экс-солист "Самоцветов" оказался на грани

У бывшего солист ансамбля "Самоцветы" периодически случались перерывы в выступлениях. Это порождало невероятное количество сплетен.

Некоторые полагали, что артист пристрастился к запрещенным веществам, алкогольным напиткам, другие же даже подозревали совсем страшное. Периодически появлялись слухи о том, что исполнитель якобы скончался. Однако, к счастью, все это оказалось не более, чем громкими высказываниями злых языков, а живой и здоровый Сергей Беликов стал гостем нового выпуска программы "Судьба человека".

Музыкант прокомментировал страшные слова о себе. Он отметил, что услышанное нисколько не шокирует его, так как распространением заведомо ложной информации занимались те, кому это было выгодно в тот момент. Артист рассказал, что не понимает, по какой причине в какой-то момент его просто перестали приглашать на концерты. Ему так и не сообщили, кто развязал эту "войну", но длилась она долго.

Солист группы "Самоцветы" однажды понял, что пропал не только с телевидения, но и с радио. "Для звезды это означает смерть", – грустно произнес исполнитель. Он отчаянно пытался ездить на гастроли, выступать перед поклонниками, но ничто не помогало.

Тот период жизни оказался для Сергея Беликова невероятно тяжелым, он находился на грани нервного срыва. Спасала артиста тогда лишь поддержка близких. Его супруга была рядом и убеждала возлюбленного, что все будет хорошо. Тогда они воспитывали маленького сына, а доходы исполнителя резко падали.

