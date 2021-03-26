Барыкин перед смертью погряз в долгах

Родственники скончавшегося десять лет назад Александра Барыкина трепетно хранят память о нем. Сын певца Георгий раскрыл некоторые подробности жизни знаменитого родителя.

При жизни о состоянии певца ходили разные слухи. Поговаривали, что Александр Барыкин владел особняками. Наследник развеял эти домыслы. Он заявил, что "это все враки", а коттеджи, о которых шла речь – чужие.

По словам Георгия, даже когда его отец собирал большие стадионы, семья не жила особо богато. Сын исполнителя рассказал, что у Александра Барыкина перед смертью не было даже автомобиля. Машину он продал после того как организовал концерт и попал в долги.

Наследник звезды также сообщил, что права на все композиции Александра Барыкина принадлежат пяти его наследникам — троим детям, матери и вдове. Однако долгое время из-за "пиратов" они практически ничего не получали. И теперь авторские гонорары просто смехотворны. П словам Георгия, дочь артиста Кира за последние четыре месяца получила лишь 1400 рублей. Семья решила во всем разобраться и отстоять свои права.

Дом, в котором артист провел свои последние годы, он завещал дочери Кире. Сейчас там никто постоянно не проживает. На своеобразную дачу иногда наведывается мама певца Александра Барыкина. 1 марта женщина отметила 93-летие. Родительницу знаменитости изредка навещает помимо внука и последняя жена певца Нелли с его младшей дочерью Евгенией.

Сейчас сын исполнителя занимается перевыпуском его дискографии и планирует провести большой концерт к 70-летию отца. Недавно Георгий закончил альбом realX, который Александр Барыкин не успел выпустить при жизни.

Напомним, певец умер 26 марта 2011 года во время гастролей в Оренбурге. Звезда скончалась в реанимации после повторного инсульта.

