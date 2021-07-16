Дата и место: обнародованы все данные о похоронах Мамонова

Первого июля стало известно, что артист находится в Коммунарке в тяжелом состоянии. Какое-то время он старался лечиться дома, но затем его супруга поняла, что он перестал дышать, и забила тревогу. Музыканта госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее стало известно, что его легкие поражены на 85 процентов.
Долгое время Ольга Мамонова верила в лучшее. Она рассказывала, что мужа даже попытались отключить от аппарата, чтобы он начинал возвращаться к нормальной жизни. Однако все попытки оказались тщетными. Одна за другой стали появляться новости о проблемах с сердцем и почками музыканта. К несчастью, врачи не смогли спасти Петра Мамонова.
По данным RT, прощание с Петром Николаевичем состоится в субботу, 17 июля. Траурная церемония пройдет по всем канонам в главном соборе Донского монастыря в 09:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что знаменитость похоронят на аллее деятелей искусств на столичном Троекуровском кладбище. Однако вдова артиста опровергла информацию.
Ольга Мамонова рассказала, что Петра Мамонова похоронят в Верее. Она отметила, что именно там они прожили 25 лет, а потому так будет правильно. "На Верейском кладбище похороним", – сообщила вдова музыканта.
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