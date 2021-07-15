Умер солист "Хора Турецкого": Ковид оказался сильнее

На официальной странице коллектива в "Инстаграм" появилось печальное известие. 15 июля скончался солист группы Борис Горячев. Последние три недели 50-летний артист боролся с коронавирусной инфекцией.
Коллеги по "Хору Турецкого" скорбят из-за смерти Бориса Горячева. По их словам, эту утрату трудно осознать. Артисты выразили глубокие соболезнования семье и близким людям певца. "Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее", – говорится в официальном сообщении.
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