Царские почести зазнавшейся выскочке Вале Карнавал вызвали недоумение

Дана Борисова вместе с другими звездами сегодня пребывает на севере Франции, в Нормандии, где снимается в реалити-шоу "Форт Боярд" для канала СТС. Правда, отношением к самой знаменитой блондинке страны со стороны кажется странным.

Судя по условиям проживания, для продюсеров важнее всех остальных участников блогер Валя Карнавал. На втором месте – Карина Кросс, тоже блогерша, которую никто из взрослых не знает. А уже на третьем месте стоят Дана Борисова и Прохор Шаляпин. Хотя именно они тут – главные суперзвезды. Но Дана всем довольна. "Нам дают по 50 евро в день суточных, мы едим фугара, устрицы и всякие деликатесы, грех жаловаться", – уверяет Борисова.

Карина Лазарьянц, более известная как Карина Кросс – 28-летняя видеоблогер, актриса, певица. Она ведет на YouTube несколько популярных проектов, которые набирают от 2 до 5 миллионов просмотров. А 19-Валентину Карнаухову – она же Валя Карнавал – в октябре 2020 года российский журнал Forbes поместил на 5-е место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. В Сети она прославилась песней "Психушка".

Правда, в апреле на шоу Максима Галкина "Музыкалити" Лариса Долина раскритиковала блогершу за отсутствие образования и неумение петь. "Певец должен петь чисто, по крайней мере. Вот ты вообще ни в одну ноту не попала. Это для меня какой-то паноптикум. Разговоры с девушкой, которая ничего не знает о музыке, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, и еще спорит и доказывает!.. Либо ты хорошо поешь, либо ты не поешь вовсе", — обратилась Лариса к Вале. А юная нахалка заявила 65-летней звезде, что не видит необходимости в образовании, и посоветовала относиться к начинающим музыкантам менее предвзято.