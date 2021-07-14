Батюшка подготовил госпитализированного Мамонова к смерти

Поклонники, коллеги и близкие музыканта молятся о его здравии и надеются, разве что, на чудо. Появилась информация о том, что у Петра Мамонова развился сепсис. Пребывающему в коме певцу делают переливание крови.
Петр Мамонов – поистине верующий человек. После того, как состояние артиста резко ухудшилось, его соборовал и причастил батюшка. Об этом сообщено в микроблоге исполнителя.
Отметим, что соборование проводят людям для отпущения грехов и исцеления душевных и телесных недугов. Часто этот обряд совершают именно перед смертью верующего.
К сожалению, медикам не удается вывести звездного пациента из комы. Супруга Петра Мамонова заявила, что у нее практически не осталось надежды на исцеление мужа. Ольга отметила, что у актера уже нет попыток самостоятельного дыхания. Женщина дала понять, что теперь не желает говорить о состоянии избранника.
Напомним, у Петра Мамонова подтвержден коронавирус. Сначала у знаменитости повысилась температура, а потом начались проблемы с дыханием. Актер не был вакцинирован от ковида.
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